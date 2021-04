L’estate si avvicina e aumentano le speranze di poter finalmente tornare a fare qualche gita o scampagnata. Meglio allora cominciare a pensare a qualche meta adatta: chi ama i castelli e la montagna non può dire di no a questo viaggio alla scoperta di uno dei gioielli più belli della Valle d’Aosta.

Si tratta del castello di Fénis, uno dei castelli più belli e meglio conservati d’Italia. Si trova a una decina di chilometri a sud di Aosta, in una zona ricchissima di vecchie fortezze medievali che hanno sempre colpito l’immaginazione di tutti.

Una su tutte, il forte di Bard, è stata persino set cinematografico per uno dei film della saga degli Avengers. E il castello di Fénis non è da meno: chi ha amato Paolo Villaggio e il suo Fantozzi riconoscerà subito la fortezza di Fracchia contro Dracula.

Alla scoperta di uno dei gioielli più belli della Valle d’Aosta

Il castello risale al 1300 ed è sempre appartenuto all’importante famiglia Challant. Un tempo la sua posizione era strategica per controllare l’unica via di passaggio nella Valle. Da lì infatti dovevano passare persone, merci ed eserciti. Oggi invece è un punto panoramico incredibile sulle montagne della Valle d’Aosta.

E la bellezza non è solo fuori, ma anche dentro: le sale del castello sono ricche di affreschi, incisioni, gioielli di artigianato di ogni genere. Da non perdere l’affresco di San Giorgio che uccide il drago, la sala d’armi, il dipinto dell’Annunciazione e di San Cristoforo.

Un paesaggio unico

Come se non bastasse la bellezza del castello, Fénis è anche una base ideale per un percorso gastronomico e naturalistico. Da qui infatti partono innumerevoli sentieri e percorsi, soprattutto in direzione di Cogne e del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Da non perdere poi le tante feste tradizionali che, nel corso dell’anno, animano la Valle: se scegliamo con attenzione i giorni della visita, non rimarremo delusi.