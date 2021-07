Mare incontaminato, edifici medievali e movida notturna animata e frizzante: cosa chiedere di più? È proprio questo mix esplosivo che rende una piccola città non lontana dall’Italia una meta ambita da tantissimi turisti.

Andiamo allora alla scoperta di un borgo meraviglioso in cui poter passare un’estate veramente splendida. Iniziamo subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Una terra antica, in cui storia e cultura si fondono creando un mix veramente affascinante

L’estate è arrivata e con essa la voglia di andare alla scoperta di tantissime località in Italia e all’estero in cui passare delle bellissime vacanze. Tra le mete più ambite dai turisti non si può non citare la Spagna, Nazione dal carattere fiero in cui storia antica e tradizione si uniscono in un mix veramente affascinante.

Ed è proprio di una piccola cittadina nascosta sulla costa catalana che parleremo oggi. Qui un mare premiato da importanti riconoscimenti si mischia ad un centro medievale tutto quanto da scoprire. Insomma, un piccolo gioiello tutto da esplorare in cui passare delle vacanze estive veramente difficili da dimenticare.

Alla scoperta di un borgo meraviglioso in cui poter passare un’estate veramente splendida

Tossa de Mar è una piccola cittadina della costa catalana in cui poter godere di un’estate veramente speciale e di cui abbiamo già accennato in un nostro precedente articolo. Gli amanti delle spiagge incontaminate saranno felici di sapere che i lidi di questa città sono stati premiati spesso con la Bandiera Blu.

Ci si potrà così divertire nell’affollata Platja Gran, oppure ricercare la serenità nella riparata Platja del Reig.

Merita, inoltre, una visita il centro storico della città, ancora oggi protetto da mura e torri medievali. Chiamato anche “Vila Vella”, questo piccolo centro medievale nasconde, infatti, ancora oggi, tante piccole perle tutte da scoprire.

Impossibile quindi non perdersi tra le sue vie antiche, come anche non visitare il museo cittadino, ospitato in un edificio risalente al XIV secolo circa. Infine, merita una menzione la movida notturna della città, non certo frizzante come quella della vicina Lloret de Mar, ma non per questo meno affascinante.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore