In questo periodo in molti sono alla ricerca di idee furbe per delle vacanze estive rilassanti dopo questo anno intenso. C’è chi ama il mare e chi preferisce la montagna, e c’è chi ama semplicemente viaggiare per scoprire e esplorare. La buona notizia è che il nostro meraviglioso Paese offre destinazioni adatte a ogni gusto.

Oggi vogliamo parlare di una meta italiana unica al mondo che attira turisti da ogni dove. Andremo alla scoperta di questo sito archeologico sommerso unico al mondo e raggiungibile solo dai più avventurosi.

La Pompei sommersa raggiungibile solo nuotando

Stiamo parlando della città sommersa di Baia, situata vicino a Napoli, tra Punta Epitaffio e il promontorio del Castello Aragonese di Baia. Come probabilmente si deduce dal nome si tratta di un antico sito archeologico del tutto sommerso, situato a 7 metri sotto il livello del mare e poco distante dalla costa.

Scoperto negli anni ’50 ospita un vero e proprio museo sottomarino: ville romane, pavimenti in mosaico, colonne, anfore, statue e addirittura affreschi perfettamente conservati.

Questa antica città romana nota come Pompei sommersa è sprofondata per i dissesti geologici comuni nella regione dei Campi Flegrei noti con il nome di bradisismo.

Alla scoperta di questo sito archeologico sommerso unico al mondo e raggiungibile solo dai più avventurosi

Dal 2007 il sito è un’area marina protetta ma è possibile visitarlo tramite alcune associazioni locali. È possibile visitare il sito immergendosi con le bombole seguiti da uno dei centri sub autorizzati. Un altro modo in cui effettuare la visita al sito è lo snorkeling, ovvero una immersione con boccaglio e maschera senza bombola di ossigeno.

In questi due modi avventurosi è possibile visitare questa città romana unica al mondo e conservata perfettamente. Un’avventura forse solo per i viaggiatori più curiosi ma che vale sicuramente la pena.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo anche parlato di una spiaggia raggiungibile solo dai viaggiatori più avventurosi.