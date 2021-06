Chi, anche solo di sfuggita, non ha mai sentito parlare della Transilvania, la terra di Dracula?

A parte le terribili storie del sanguinario signore di Valacchia, questo luogo è uno spettacolo per gli occhi, e chi non c’è mai stato, farebbe bene a partire subito!

Andiamo alla scoperta di questo impensabile luogo d’Europa, assolutamente da non perdere, che sembra uscito da una fiaba, ricco di antichi castelli arroccati su colline lussureggianti.

Dove e quando?

La Transilvania si trova a Nord-Ovest della Romania, Paese pressoché sconosciuto agli italiani, ma ricchissimo di spettacolari paesaggi, borghi e castelli. E immerso quasi completamente in vallate lussureggianti che lasciano a bocca aperta. Tanto che sembra uscito da qualche fiaba popolare.

In Transilvania, e in generale in Romania, è meglio andarci in estate o in autunno, quando gli alberi si colorano e tutto diventa magico. Da evitare l’inverno, rigidissimo.

Cosa visitare?

Assolutamente da non perdere è il castello di Bran, monumentale edificio costruito a strapiombo sopra un’enorme cresta rocciosa. È il castello che la tradizione associa a Dracula. È circondato da un fitto bosco e dalla cima del castello si possono ammirare le colline tenute a vigna che circondano la vallata.

Nei dintorni del castello, ai piedi di una verde e maestosa collina, c’è la città di Brasov, chiamata la “Praga di Romania”. Questa cittadina in stile medievale, perfettamente tenuta, è famosissima per la Chiesa Nera. Questa è una chiesa gotica, medievale, denominata nera perché le sue mura si sono annerite per le fiamme di un incendio.

Un altro posto assolutamente da non perdere è il villaggio di Biertan, a pochi chilometri da Sighisoara. Circondato da meravigliosi vigneti (la Romania ha una cucina deliziosa e ottimi vini), Biertan ospita un altro monumentale ed antichissimo castello. Anche questo costruito sopra una collina per tenere d’occhio la vallata circostante, è circondato da tre cerchi di mura!

E non dimentichiamoci mai della cucina. Un viaggio che sia degno di questo nome è anche eno-gastronomico.