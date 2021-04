Per viaggiare con la mente in un periodo dove non si può viaggiare fisicamente, la storia dei Cavalieri di Malta ci affascina con il suo mistero.

Questo ordine di cavalieri fu istituito nel Medioevo al momento della prima Crociata che vide la conquista di Gerusalemme nel 1099. Proprio in questa città mistica e religiosa, vicino al Tempio di Salomone, da cui Templari, fu istituito un primo ospedale, l’Ospedale di S. Giovanni. Questo fu l’inizio di una missione incredibile portata avanti per secoli, in nome della religione cristiana.

La missione era quella di preservare la diffusione della religione cristiana attraverso le Crociate e quindi di combattere e allo stesso tempo assistere e curare i guerrieri.

Alla scoperta di miti e leggende dell’ordine dei Templari nella meravigliosa isola di Malta

Questo ordine di monaci guerrieri si instaurò nell’isola di Malta dove combatterono per secoli dando luogo a numerose battaglie. Nel 1565 nella città che poi divenne l’odierna capitale avvenne il più grande scontro ricordato sull’isola. A capo di Jean de la Vallette circa seicento cavalieri combatterono per mesi per difendere Malta. I crociati videro la vittoria e la città fu chiamata La Valletta in onore del valoroso generale La Vallette.

I luoghi dei Templari a Malta

Uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia ed arte della meravigliosa isola maltese è la cattedrale di S. Giovanni. Il culto principale in questa chiesa è proprio devoto a S. Giovanni Battista, patrono dei Cavalieri giovanniti. È sicuramente il primo passo per lanciarsi alla scoperta di miti e leggende dell’ordine dei Templari nella meravigliosa isola di Malta.

In questa meravigliosa chiesa si possono ammirare dipinti e opere d’arte dedicate ai principali esponenti religiosi e militare di questo ordine così misterioso. La leggenda dei Templari sembra riconnettersi un po’ a quella dei cavalieri della tavola rotonda alla ricerca del Graal. Il Graal dei cavalieri di S. Giovanni rappresentava tutti i valori della cristianità e del loro segreto ordine di cui non conosciamo perfettamente le leggi. Un alone di mistero ed esoterismo racchiude questa leggenda che ha dato spunto a centinaia di opere letterarie e cinematografiche.