Che sia all’italiana, al taglio o alla napoletana ci sono pochi dubbi: la pizza è uno dei veri piatti della tradizione nostrana. Grazie alla semplicità della preparazione e alla sua bontà, infatti, è possibile gustare questo piatto praticamente in ogni città o persino paese della nostra nazione. Eppure, anche per quanto riguarda questa pietanza tanto semplice quanto gustosa esistono delle eccellenze assolutamente da scoprire. Andiamo allora alla scoperta delle pizze da gustare nel 2021, un viaggio difficile da dimenticare. Infatti, molti potrebbero rimanere sorpresi dalle località in cui si possono mangiare questi piccoli capolavori della cucina nostrana.

Un grande classico della cucina italiana

Quando si parla della pizza non si può non parlare di Napoli. È proprio nella capitale partenopea che la pizza avrebbe conosciuto la sua iniziale diffusione, e sempre un pizzaiolo della città avrebbe creato la famosissima margherita. Eppure, secondo quanto riportato dal Gambero Rosso per gustare la pizza napoletana del 2021 bisogna spostarsi in un comune della città metropolitana, Ottaviano. Proprio qui, e precisamente nel locale Villa Giovanna, è possibile assaporare la Fil.Felice, pietanza condita con fiori di zucca e paprika. Un’esperienza quindi da provare, soprattutto se si è amanti della tradizione e dei sapori veraci.

Ma se si vuole assaporare un’ottima pizza non è necessario andare fino a Napoli. Secondo quanto riportato dal gambero rosso, infatti, per assaporare un capolavoro della pizzeria italiana bisognerebbe visitare una delle regioni più amate d’Italia, la Toscana. Proprio qui, e precisamente presso Colle di Val d’Elsa, è possibile infatti gustare una pizza decisamente da provare. Parliamo della Marinara dell’Aglione, pizza all’italiana preparata nelle cucine della pizzeria Chicco. Una volta gustata questa leccornia si potrà inoltre visitare la vicina Siena, antica città che merita assolutamente di essere visitata.

Concludiamo questo viaggio alle scoperte delle pizze del 2021 con una prelibatezza tutta quanta nordica. Secondo quanto riportato dal Gambero Rosso, infatti, la pizza al taglio dell’anno 2021 si troverebbe infatti in Piemonte, e precisamente a Torino. Proprio qui si trova infatti Tellia, pizzeria in cui è possibile acquistare la pizza Polpo. Un motivo in più per vistare questa città tutta da scoprire, passeggiando all’ombra della Mole antonelliana mangiando questa piccola prelibatezza. Detto questo, abbiamo finito la nostra rassegna di alcune delle migliori pizze da assaggiare nel 2021.

