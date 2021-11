La Toscana è una regione che non ci si stanca mai di visitare. Le ricchezze paesaggistiche, architettoniche e culturali sono tali che non basta uno solo weekend per apprezzarle tutte. Questa meravigliosa terra vanta anche una produzione enogastronomica di tutto rispetto. In particolare, i suoi vini sono famosi e apprezzati in Italia e nel Mondo. Tra gli altri, si sono sempre distinti il Chianti e il Brunello di Montalcino. Il Chianti si produce da viti situate nei territori in provincia di Firenze e Siena. I vitigni sono il Sangiovese e in piccola percentuale il Canaiolo nero e altri. È un vino rosso robusto con riflessi granata. Il Brunello di Montalcino trae il nome da una zona in provincia di Siena, ha un colore rosso rubino intenso e il suo vitigno è il Sangiovese.

Alla scoperta della splendida Toscana del Chianti e del Brunello di Montalcino e di 3 tra i suoi migliori hotel

Tra i Paesi del territorio legato al Chianti, merita una visita Radda in Chianti, in provincia di Siena. Antico borgo medievale, tra i palazzi importanti vi è il Palazzo del Podestà. Quello originario fu distrutto e l’odierno risale al XV secolo. La chiesa detta Propositura di San Nicolò è proprio di fronte e risale al 1200. Distrutta quasi completamente durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata ricostruita. Interessante anche la Ghiacciaia Granducale, dove si conservava la neve che poi mutava nell’utile ghiaccio.

Montalcino, sempre in provincia di Siena, è famosa per il vino ma anche per il Festival Jazz&Wine. La Rocca, maestosa, si erge e si fa ammirare. Dalle torri si può godere della vista di un paesaggio incantevole. Molto caratteristici anche i camminamenti medievali. Da vedere la Piazza del Popolo, il Duomo del XIX secolo, il Museo civico con opere di Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini.

3 apprezzati hotel

Palazzo Leopoldo dimora storica & Spa. Questo hotel si trova a Radda in Chianti ed è stato ricavato da una storica dimora. Al comfort e alla bellezza delle sue camere si abbina il centro benessere, un ristorante con piatti tipici e una fornita enoteca.

Il Burellino wine resort. Questo resort, ricavato da un casale, si trova a poca distanza da Montalcino. Ha tre stanze, tutte arredate con gusto secondo la tradizione toscana. Il proprietario può organizzare a richiesta delle degustazioni presso una delle cantine in zona. È a disposizione anche una piscina.

Rosewood hotel Castiglion del Bosco. La struttura è all’interno di una tenuta toscana tra le più belle e ricche di storia nei pressi di Montalcino. Immersi nella natura, gli ospiti possono scegliere tra suite, ville e residence, dal sapore antico e di classe. Centro fitness ed esplorazioni guidate in bici, Spa e piscina arricchiscono il soggiorno presso questa struttura.

Siamo quindi andati alla scoperta della splendida Toscana del Chianti e del Brunello di Montalcino e di 3 tra i suoi migliori hotel.