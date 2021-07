Scoprire un’Italia diversa, viaggiando a ritmo lento tra i territori del Belpaese tranquillamente seduti su vagoni dal gusto e dall’eleganza retrò. È questa l’esperienza che aspetta i turisti volenterosi di visitare la nostra Penisola a bordo di uno dei tanti treni storici che la percorrono giornalmente.

Per questo motivo oggi capiremo come fare ad andare alla scoperta del Piemonte più inedito a bordo di bellissimi treni storici. Iniziamo subito.

Alla scoperta delle piccole gemme italiane in un viaggio tra storia e bellezza

I veri viaggiatori lo sanno: è la qualità del tempo che rende un’esperienza veramente indimenticabile, non la meta raggiunta. Riuscire, infatti, a godersi appieno un viaggio non è sempre facile, richiede un mindset ben chiaro, lontano dallo stress della vita di ogni giorno.

Ecco perché vale la pena riscoprire alcuni dei nostri territori più belli a bordo di un treno storico. Seduti su schienali antichi si potranno osservare le campagne italiane che scorrono dal finestrino, sedotti da panorami indimenticabili. Vediamo, quindi, due tratte ferroviarie assolutamente da provare.

Alla scoperta del Piemonte più inedito a bordo di bellissimi treni storici

Il primo itinerario tutto da gustare attraversa i territori delle Langhe e del Monferrato, Patrimoni UNESCO custodi di un patrimonio enogastronomico assolutamente unico.

A bordo di un treno storico si partirà così da Asti per arrivare, infine, a Nizza Monferrato, passando per i borghi di Castagnole e Canelli. Un viaggio all’insegna del buon vino e della buona cucina, alla scoperta di un territorio stupendo in ogni stagione dell’anno.

Un secondo itinerario da esplorare assolutamente è quello che collega la città di Novara a quella di Varallo Sesia. In un percorso progressivo si andrà così alla scoperta delle bellezze della Valsesia, verdissima valle all’ombra del Monte Rosa. Sarà così possibile ritrovare un contatto con la natura più incontaminata, andando anche alla scoperta dei sapori più tradizionali della zona.

