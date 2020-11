Poco diffuso nel vecchio continente il durian è, invece, considerato il re dei frutti dalla popolazione asiatica.

In Oriente è, infatti, un frutto stabilmente inserito nella dieta e nella cucina della maggior parte delle persone.

Tra chi lo ha assaggiato almeno una volta è in atto una disputa tra coloro che lo trovano delizioso e chi non riesce a sopportarlo.

Ma cosa è il durian? Partiamo per un viaggio alla scoperta del durian, frutto orientale salvavita ricco di proprietà e benefici… con una piccola sorpresa.

Il durian, frutto pressoché inesistente in Italia, cresce invece in maniera spontanea in posti come India, Indonesia e Malesia.

Questo re si presenta alla vista come un frutto rotondo ricoperto da una buccia verde piena di spine.

Ma, benché potrebbe apparire ripugnante, non è il suo aspetto esteriore a dare vita alla disputa tra chi lo adora e chi lo detesta.

Una delle sorprese di questo frutto tropicale è la sua caratteristica puzza forte e acre.

Ammesso che si riesca a superare il trauma della puzza è poi possibile avventurarsi nell’assaggio del frutto che risulta, invece, tutt’altro che indigesto.

La polpa interna, di colore giallo, è composta principalmente da acqua e da fibre ricche di vitamina C.

La vitamina C, al pari delle nostrane arance e di altri frutti tropicali, potrebbe servire e aiutare l’organismo a combattere i malanni di stagione.

Tra i benefici che può apportare alla salute si inseriscono proprietà antitumorali e di contrasto all’invecchiamento per la presenza di flavonoidi, antociani, ferro e magnesio.

Una delle curiosità legate all’odore di questo frutto c’è il fatto che le autorità ne hanno vietato il trasporto a bordo di mezzi pubblici o aerei.

Dopo aver intrapreso un viaggio alla scoperta del durian, frutto orientale salvavita ricco di proprietà e benefici si è scoperto che a volte le apparenze possono ingannare.

Il re dei frutti può così essere utilizzato come un’ottima metafora per sottolineare come sia fondamentale riuscire ad andare oltre alle apparenze.

A volte conviene dare una possibilità a quelle cose o a quelle persone che a prima vista non ispirano fiducia, potrebbero nascondere delle sorprese.