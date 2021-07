Questo favoloso dolce rievoca i gusti tipici dei Paesi tropicali. Oltre ad essere gustoso è anche leggero e perfetto per intolleranti a latte, uova e per le persone vegane. Si andrà alla scoperta dei Paesi tropicali e dei loro gusti grazie a questo dessert: torta al cacao, cocco e banane. Un dolce fresco, estivo ed esotico.

Ingredienti:

150 grammi di farina 00;

30 grammi di cacao amaro in polvere;

60 grammi di zucchero di canna;

40 grammi di gocce di cioccolato;

50 millilitri di latte di cocco;

50 grammi di olio di cocco;

15 grammi di polvere/farina di cocco;

5 grammi di lievito per dolci, anche vanigliato se piace;

2 banane;

1 limone.

Alla scoperta dei paesi tropicali e dei loro gusti grazie a questo dessert

In una ciotola capiente versare 150 grammi di farina 00, 30 grammi di cacao amaro in polvere, 15 grammi di polvere/farina di cocco, 40 grammi di zucchero e 5 grammi di lievito. Mescolare il tutto per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Aggiungere, poi, 50 grammi di olio di cocco e 50 millilitri di latte di cocco e amalgamare bene fino ad ottenere un composto del tutto omogeneo.

Lasciar riposare per 5 minuti in un luogo fresco, stendere il composto con il mattarello e ricoprire la teglia per crostate con uno strato d’impasto di circa 5 millimetri. Far preriscaldare il forno a 175°. Infornare la teglia e lasciare cuocere per circa 20 minuti sul ripiano mezzano del forno.

A parte, spremere il limone, avendo cura di privare il succo dai semi del frutto. Schiacciare 2 banane mature, ma non troppo, ed aggiungere il succo di limone e i 20 grammi di zucchero rimanenti. Mescolare bene per ottenere una crema omogenea. Aggiungere 40 grammi di gocce di cioccolato.

Quando la base della crostata avrà finito la cottura, estrarla dal forno e aggiungere la crema di banane al suo interno, riporre poi in forno spento, ma ancora caldo, per permettere al cioccolato contenuto nella crema di sciogliersi a dovere. Servire, infine, la crostata a temperatura ambiente con un bel bicchiere di acqua di cocco per accentuarne i sapori.

Ottimo come merenda, ma anche come dessert a fine pasto, questo splendido dolce si conserva per tre giorni al massimo in frigorifero. Non resta altro che provarlo subito!