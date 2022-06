Le zucchine sono un ortaggio estivo tra i più amati. Se le uniamo a peperoni, patate e melanzane, possiamo preparare gustosissime caponate. Dal sapore molto delicato, le zucchine sono un alimento leggerissimo e ricco di acqua. Inoltre, sono anche molto versatili. Si prestano infatti per la preparazione di svariate ricette e diversi metodi di cottura. Di certo, i più light sono la cottura al vapore e quella alla griglia o alla piastra. Più golosa, ma di certo anche ben più calorica, è invece la parmigiana di zucchine. Anche se ne esistono rivisitazioni più leggere e senza frittura. Molto spesso, le zucchine vengono proposte anche ripiene. In questo caso, esistono numerosissime varianti per la farcia. Possiamo usare la carne trita, il tonno, il prosciutto o altri affettati. Solo per citare alcuni esempi. Ed ancora, la ricotta e altri formaggi per una versione vegetariana.

Le zucchine alla scapece sono un piatto della tradizione. Si tratta di uno dei contorni più gustosi che esistano. Le zucchine, una volta fritte, vengono immerse, quando ancora calde, in una emulsione composta da olio, aglio, aceto e prezzemolo. Insomma, come si sarà potuto notare, con le zucchine possiamo fare davvero di tutto. In questo articolo andremo a vedere una nuova ricetta. Prepareremo un contorno sfizioso perfetto per l’estate. Volendo, la ricetta che stiamo per spiegare la possiamo servire anche come antipasto.

Alla scapece e ripiene sono deliziose, ma le zucchine cucinate così diventano un contorno estivo leggero pronto in 15 minuti

Ingredienti

3 zucchine grandi e sode;

100 g di pomodorini;

60 g di Parmigiano Reggiano o Grana Padano;

50 g di Pecorino romano;

10 foglie di basilico;

olio EVO q.b.;

pangrattato q.b.;

origano q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Per prima cosa, laviamo le zucchine, spuntiamole e tagliamole per il senso della lunghezza. Dovremo fare fette non troppo spesse, più o meno di 0,5 cm di spessore. Sistemiamole su una teglia da forno ricoperta con carta forno tenendole un poco distanziate l’una dall’altra. A questo punto, laviamo i pomodorini e dividiamoli a metà. Successivamente, in una ciotola, lavoriamo insieme i formaggi grattugiati e il pangrattato. Saliamo e aggiungiamo un po’ di origano. Quindi mescoliamo il tutto con un cucchiaio per far amalgamare per bene i sapori.

Irroriamo le zucchine con l’olio. Quindi distribuiamovi sopra il mix di formaggio e pangrattato e i pomodori tagliati a metà. Inforniamo e facciamo cuocere per circa 25 minuti a 180° C. Negli ultimi 5 minuti, impostare la funzione grill per ottenere una crosticina croccante e bella dorata. Ecco qui un piatto ricco di gusto da servire non troppo caldo e con basilico fresco spezzettato a mano. Anche se alla scapece e ripiene sono deliziose, queste zucchine light non deluderanno di certo nessuno!

