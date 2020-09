Spesso rivolgiamo la nostra attenzione alla ricerca degli alimenti che purificano, che stimolano la diuresi, che combattono stitichezza e inestetismi. Sacrosanta verità, sostenuta anche dagli Esperti della nostra Redazione. Ma perché non andare alla ricerca degli alimenti naturali che ci danno forza per affrontare la giornata? Stiamo per ricominciare alla grande la stagione degli impegni, nostra e dei figli. Finalmente i ragazzi tornano a scuola e a fare sport. Ma ciò significa anche corse e servizio taxi domestico. Ecco allora che ci permettiamo qualche suggerimento, tra sorprese e conferme.

Le spezie nelle tisane

Se siamo alla ricerca degli alimenti naturali che ci danno forza per affrontare la giornata, non possiamo fare a meno delle spezie. I nostri Lettori sanno quanto consigliamo aglio, zenzero, cannella e via dicendo, anche semplicemente come insaporitori dei piatti che prepariamo. Ma in pochi sanno che le spezie aggiunte al tè o alla tisana della sera, moltiplicano le nostre forze. Questo per due motivi molto semplici: le spezie contengono magnesio e, disinfettando il nostro organismo, gli donano energia.

Yogurt e cereali integrali

Non sarà un caso se nella dieta degli sportivi, anche professionisti, e, di livello, a colazione compaiono yogurt e cereali integrali. Pochi zuccheri, tanti carboidrati e fibre: la squadra perfetta per donare forza alla nostra dura giornata lavorativa.

Prezzemolo e basilico

Li usiamo spesso e volentieri, e, come dice il proverbio, dappertutto. Ma magari ignoriamo che prezzemolo e basilico aiutano la riproduzione delle cellule e proteggono il fegato. Rigenerazione e pulizia dalle tossine: un abbinamento che, partendo dalla prevenzione, arriva al risultato perfetto!

Tutti i legumi

Ve ne abbiamo parlato su queste colonne in vari articoli, a cura dei nostri Esperti: i legumi combattono la stanchezza e donano forza e buonumore. Combattono lo stress, attivano il metabolismo e il corretto transito intestinale, stimolano la produzione di anticorpi. Difesa e attacco, i due reparti che meglio aiutano il nostro organismo ad affrontare le ore più dure della giornata!

