Spesso si sente parlare della bistecca alla fiorentina. E gli amanti della carne non riescono veramente a farne a meno. Chiamata anche direttamente la Fiorentina, si ricava dal taglio della lombata di vitellone o di scottona originariamente di razza chianina.

Questo piatto è forse quello più rappresentativo di Firenze e della Regione Toscana. Un po’ come può essere il risotto per la Lombardia con Milano, oppure la pizza per la Campania con Napoli e la carbonara per il Lazio con Roma. Come spesso accade, se vogliamo mangiare una Fiorentina, non dobbiamo per forza recarci a Firenze.

Possiamo anche mangiarla in qualche ristorante toscano, che abbiamo nella nostra città. Certo, se mai dovessimo recarci a Firenze, o in Toscana, non possiamo non assaggiarla in loco.

Ma alla fiorentina non c’è solo la bistecca, abbiamo anche altro che possiamo cucinare. E parliamo del pesce. Ma quale ricetta prevedere un pesce alla fiorentina? E soprattutto quale pesce è poco grasso, ricco di vitamina D, di potassio, proteine e con tanti altri benefici per il nostro corpo?

Il merluzzo

Stiamo parlando del merluzzo. Pesce molto famoso e che quasi tutti conoscono. Si trova spesso sulle tavole degli italiani cucinato in diversi modi. Il merluzzo, oltre ad essere un pesce molto buono, è ricco di proteine di qualità elevata, non ha molti grassi saturi, è ricco di potassio ed è fonte di vitamina D, fosforo e vitamine del gruppo B.

Alla fiorentina non c’è solo la carne, ma possiamo fare anche questo delizioso pesce poco grasso e fonte di vitamina D

Vediamo adesso come poter cucinare il merluzzo alla fiorentina. La prima cosa che ci serve sono gli spinaci. Possiamo usare sia quelli surgelati sia quelli freschi. Poi prendiamo i filetti di merluzzo e li saliamo.

Dobbiamo fare anche la salsa e, per fare questa, dobbiamo prendere un pentolino con 4 cucchiai di vino bianco, del pepe e del prezzemolo. Facciamo ridurre il vino su una fiamma media e poi filtriamo. E riversiamo l’infuso nel pentolino, che deve stare a bagnomaria.

Sciogliamo 150 g di margarina. Facciamo sobbollire l’infuso e aggiungiamo 3 tuorli d’uovo. Usiamo la frusta per smuoverli di continuo. Versiamo la margarina, goccia dopo goccia e poi a filo. Dopo un po’, la salsa dovrebbe diventare densa, aggiungiamo poco succo di limone, paprika e sale.

Ora prendiamo una teglia da forno bella unta e adagiamo sul letto gli spinaci, sopra mettiamo il pesce e sopra la salsa. Ora in forno per circa 25 minuti a 225 gradi. E quindi alla fiorentina non c’è solo la carne, ma anche questo delizioso pesce.

