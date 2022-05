Alla fine hanno avuto la meglio i ribassisti. Fin dove potrebbero scendere le quotazioni di Poligrafici Printing?

Nulla è cambiato rispetto all’ultima volta che ci siamo occupati del titolo Poligrafici Printing. All’epoca avevamo indicato in area 0,437 euro il livello chiave da monitorare con attenzione per capire che avremmo assistito a una continuazione del ribasso o a un’inversione rialzista.

Purtroppo alla fine hanno avuto la meglio i ribassisti. Le quotazioni, infatti, hanno rotto il supporto indicato e accelerato al ribasso. La forza di questo ribasso, poi, si è mostrata in tutta la sua completezza nel momento in cui le quotazioni hanno cercato di recuperare immediatamente il livello rotto.

A questo punto, quindi, lo scenario più probabile è quello che vede le quotazioni di Poligrafici Printing dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 0,309 euro (II obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe spingere le quotazioni verso la massima estensione al ribasso in area 0,181 euro (III obiettivo di prezzo).

Se si guarda alla valutazione del titolo scopriamo che il fair value da noi calcolato con il metodo del discounted cash flow esprime una sopravvalutazione di circa il 50%, mentre il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di circa il 50%, Se, invece, si guarda agli altri indicatori scopriamo che le azioni Poligrafici Printing risultano essere sopravvalutate.

Avvertenza

Come facciamo di solito quando trattiamo Poligrafici Printing chiudiamo con una raccomandazione. Poligrafici Printing ha una capitalizzazione di poco inferiore ai 13 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è inferiore ai 1.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Nonostante questo, però, la volatilità settimanale sul titolo è molto contenuta. Negli ultimi 3 mesi, infatti, il titolo si è mosso del +/- 5% in una settimana.

Questa contenuta volatilità è ancora più sorprendente se si pensa che circa il 40% delle sedute di Borsa non presentano scambi.

Alla fine hanno avuto la meglio i ribassisti. Fin dove potrebbero scendere le quotazioni di Poligrafici Printing secondo l’analisi grafica?

Il titolo Poligrafici Printing (MIL:POPR) ha chiuso la seduta del 5 maggio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 0,416 euro.

Time frame settimanale