Ancora oggi, in alcuni dei più famosi film di Hollywood, il protagonista della trama, all’apice dell’azione, con lo sguardo da duro, estrae dalle tasche il mitico Zippo e si accende la sigaretta. Per, poi, magari, dare fuoco al distributore o al deposito di armi di turno e far saltare in aria tutto. Le scene come questa si rincorrono nella storia del cinema, avendo come protagonisti non solo personaggi e attori, ma anche gli accendini. Nonostante le modernità, un accendino classico è ancora un simbolo e un accessorio comunque di classe. Oggi, assieme ai nostri Esperti andiamo alla caccia di un piccolo tesoro nascosto nei nostri cassetti, magari dimenticato, ma che nel frattempo ha assunto valore.

All’asta come cimeli

Gli accendini sono attualmente oggetti di aste continue anche online e rimangono, dato il periodo, per sempre un’idea alternativa come regalo di Natale. Quelli maggiormente ricercati e, che potremmo avere ancora in qualche scomparto, cassetto o scatolone, sono:

gli Zippo;

i Dupont;

i Ronson;

i Dunhill;

i Cartier.

Ognuno con le sue caratteristiche, il suo fascino intramontabile e quelle qualità che si abbinano a chi lo utilizza: sportivo, elegante, vintage, classico, militare.

Il più comune

Alla caccia di un piccolo tesoro nascosto nei nostri cassetti e, che potremmo possedere anche in parecchie edizioni, come lo Zippo. Parliamo sicuramente dell’accendino più famoso e comune del mondo. Inventato negli Stati Uniti negli anni del Proibizionismo, vide la sua fama aumentare grazie alla predilezione dell’esercito americano. Infatti, non c’era soldato che non lo utilizzasse, e, fu così, che, di pari passo alle missioni militari in tutto il mondo, lo Zippo divenne famoso. Prodotto in migliaia di modelli differenti, molti anche rari e pregiati, ha ancora oggi la caratteristica, che in pochi conoscono, di avere una garanzia infinita e gratuita da parte della casa madre. È probabilmente l’accendino più facile da trovare nei mercatini, scovando magari veramente quello di valore.

Gli altri pezzi da 90

E, se lo Zippo è quello più comune, Dupont e Ronson sono indubbiamente i due marchi prestigiosi per eccellenza degli intenditori. I modelli vintage di queste due case sono attualmente quelli più ricercati dai collezionisti. Prodotti a mano, segnarono un’epoca anche grazie a clienti famosi come Picasso e Wharol. Dunhill vanta ancora oggi pezzi di valore, realizzati in argento massiccio.

Ovviamente, quando parliamo di accendini di valore, il top di gamma è senz’altro rappresentato da Cartier, con i suoi esemplari in oro e diamanti. Ancora oggi, un simbolo classico e immortale di lusso ed eleganza, in grado di attirare l’attenzione, allo stesso modo di un altro accessorio cult come l’orologio. E, sempre in tema di orologi, rinviamo alla lettura dell’approfondimento sottostante in materia di orologi da collezione.

