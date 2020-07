Alito cattivo per colpa dell’aglio? Scopri tutti i rimedi. L’alito cattivo può essere veramente spiacevole e a volte non è causato solo da una cattiva digestione. Ma può essere causato anche da fattori esterni. L’aglio ad esempio è uno di questi.

Alito cattivo per colpa dell’aglio? Scopri tutti i rimedi

Dobbiamo quindi dire addio ad un buon spaghetto con aglio, olio e peperoncino? Assolutamente no. Il team di Proiezionidiborsa ha la soluzione giusta per voi. Il vero segreto contro il fiato pesante è privare l’aglio dell’anima. Il piccolo germoglio verde che si trova all’interno del bulbo è la parte più ricca di allicina. Una mossa strategica, specie se si mangia l’aglio crudo. Un altro trucco per ridurre l’alito pesante è adoperare l’aglio vestito, ovvero con la buccia, e senza schiacciarlo. Così la sostanza aromatica si sprigiona più lentamente e il piatto finale risulta più delicato. Clicca qui invece se vuoi sapere perché bisogna dormire con l’aglio sotto il cuscino.

Alito cattivo dopo che ho mangiato l’aglio. Cosa faccio?

Prova a sgranocchiare un chicco di caffè, oppure dei semi di anice o di finocchio. Invece, per eliminare l’odore persistente dalle mani se hai tagliato gli spicchi, puoi usare il sapone di Marsiglia, oppure il succo di un limone o l’aceto bianco. All’occorrenza, va bene anche un qualunque utensile di acciaio inox che hai in cucina, per esempio un coltello. Se strofini le dita che odorano di aglio sulla lama, sotto il getto dell’acqua fredda, l’odore se ne va.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Prova anche la mela e l’insalata

Basta infatti sgranocchiare un’insalata di lattuga e una bella mela. Questi alimenti crudi, infatti, contengono molecole attive ed enzimi in grado di dimezzare i miasmi dell’alitosi nei primi 30 minuti della digestione. Quindi ora che sapete come affrontare l’alito cattivo causato dall’aglio non abbiate paura di questo delizioso alimento e sbizzarritevi in cucina. Perché tanto con questi metodi non avrete più l’alito pesante e potrete baciare chiunque.