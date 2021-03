Riuscire a dormire un sonno tranquillo e privo di interruzioni è molto importante. Durante la notte, infatti, il nostro corpo recupera le energie, preparandosi ad affrontare la giornata successiva.

Sperimentare, dunque, disturbi e problemi in questa fase provoca diverse conseguenze, e alcune di esse possono rivelarsi alquanto spiacevoli. Da non riuscire ad essere produttivi al lavoro all’essere costantemente di malumore, la lista è lunga.

Difatti sarebbe auspicabile risolvere questi problemi tentando varie soluzioni possibili. A questo proposito, tra poco sveleremo l’alimento che non deve mai mancare a cena se si soffre di insonnia.

L’aiuto della dieta

Ovviamente in alcuni casi si tratta di una condizione patologica che non potrà essere risolta esclusivamente tramite un cambio di abitudini. In queste specifiche situazioni, infatti, nulla potrà sostituire le terapie farmacologiche indicate dal proprio medico.

Nonostante questo, giovare degli aiuti che alcune scelte alimentari possono darci di certo male non fa. Proprio a questo proposito, oggi ne vogliamo consigliare una. Mangiando questo cibo la sera, infatti, potremmo godere di diversi benefici. Vediamo perché. Ecco dunque l’alimento che non deve mai mancare a cena se si soffre di insonnia.

I vantaggi del riso

Per riuscire ad addormentarsi serenamente e non sperimentare tutti quei fastidiosi risvegli notturni, i comportamenti che assumiamo a cena sono fondamentali.

Innanzitutto dobbiamo ricordarci di non mangiare troppo tardi, altrimenti la digestione in corso ci creerà non pochi problemi nella fase dell’addormentamento. Dopodiché, oltre l’orario, è importante scegliere di mangiare alcuni cibi che, proprio per le loro caratteristiche, riescono a favorirci il sonno. Andiamone a scoprire uno.

Ecco quindi l’alimento che non deve mai mancare a cena se si soffre di insonnia.

In uno studio pubblicato da parte della Kanazawa Medical University si legge chiaramente come il riso riesca a combattere l’insonnia. Infatti questo cibo è in grado di aumentare la stimolazione della serotonina. Questo neurotrasmettitore, oltre ad avere un ruolo centrale nell’abbassamento dei livelli di stress e di ansia, incide fortemente sulle probabilità di prendere sonno rapidamente.

Ecco, dunque, che mangiando per qualche sera di seguito un bel piatto di riso, dovremo nel giro di poco tempo notare interessanti risultati.