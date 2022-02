È normale conservare gli alimenti in frigo o in congelatore. Lo fanno la maggior parte degli Italiani e non solo. Il freddo del frigo si presta bene alla conservazione. Il congelatore, in particolare, raggiunge temperature ragguardevoli, da vero freddo polare. A queste temperature gli alimenti si conservano bene, ma attenzione non tutti. Per conservarli nel modo giusto e senza trovarli trasformati o bruciati, sarebbe meglio evitare di congelarli.

Il pane

Il pane è uno degli alimenti più amati in Italia. Chi può lo acquista fresco ogni giorno. Altri invece lo congelano per averlo a disposizione per più giorni. Certamente, il pane si può congelare. Tuttavia bisogna fare attenzione a dove si colloca all’interno del congelatore. Poiché assorbe gli odori e allora meglio tenerlo lontano dal pesce o da un pezzo di pecorino stagionato.

I formaggi non stagionati

Non tutti i formaggi sono uguali. C’è chi li preferisce freschi e chi stagionati. I formaggi che hanno ancora al loro interno una certa percentuale d’acqua, non sono adatti ad essere congelati. Tra questi, i formaggi freschi, quelli spalmabili e i formaggi a pasta molle. Rischiano, una volta scongelati, di diventare “farinosi”.

Le uova

Tra gli alimenti da non mettere nel congelatore ci sono le uova. Certamente, a causa delle basse temperature il guscio si creperebbe. Anche se le uova fossero sode, il freddo forte le renderebbe gommose e collose. Invece, l’unica parte dell’uovo che si può congelare tranquillamente è l’albume. Si può conservare per le proprie ricette.

Alimenti da non mettere nel congelatore perché potremmo ritrovarli trasformati e immangiabili

In genere, gli alimenti si mettono in frigo o in congelatore per conservarli più a lungo. Nel caso delle patate è il contrario. Il freddo del congelatore le invecchierebbe velocemente. Meglio conservarle al buio in un luogo fresco, ma non umido.

Creme di pasticceria e salse

Non è che le salse non possano congelarsi e alcuni lo fanno. Le mettono all’interno del contenitore e le sistemano nel congelatore. La sorpresa viene dopo, al momento dello scongelamento. L’untuosità dell’olio si trasforma e il sapore scompare.

Le creme utilizzate in pasticceria per i dolci o sulla frutta, come per le salse, sopportano male lo scongelamento. Poiché al loro interno contengono latte, questo potrebbe cagliare, rendendo la crema immangiabile.

Meloni, cetrioli e lattuga

Il primo alimento da considerare è il cetriolo, ma come lui anche cocomeri, meloni ecc. Quando si congelano parte dell’acqua rischia di ghiacciare, bruciando le fibre o distruggendole. Inoltre, quando si decongela parte dell’acqua evaporerà. Tra la cottura per gelo e l’evaporazione, il risultato sarà di ritrovare un cocomero molliccio.

La lattuga, infine, è molto delicata e se conservata a basse temperature, resterebbe bruciata dal freddo. Il congelatore è uno strumento molto utile, ma non tutti gli alimenti sono adatti da mettere dentro.