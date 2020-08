Alimenti che sfidano il tempo. Ecco i prodotti da tenere in dispensa in caso di nuovo lockdown.

Anche se forse non vi serviranno nell’immediato, è meglio non dimenticare i suggerimenti di questo articolo. Può darsi che un giorno ne avrete bisogno. Specialmente se rischiamo che si verifichino le condizioni per un nuovo lockdown. Alcuni prodotti di base sono perfetti da conservare in dispensa se non si può uscire a fare la spesa.

Oppure, può capitare di non aver avuto il tempo di fare la spesa. A quel punto, non ci resta che andare a frugare ciò che resta nella nostra dispensa. Si presuppone che molto sia già stato consumato e che non ci resti da controllare, se i prodotti rimasti non siano ancora scaduti.

Forse non lo sappiamo, ma alcuni prodotti possono essere conservati senza problemi per molto più tempo di quanto immaginiamo. Sono alimenti che sfidano il tempo se tenuti in certe condizioni.

Ne facciamo un breve elenco. Non si sa mai. Potrebbe essere utile.

Lo zucchero

Lontano dall’umidità e ben chiuso in un contenitore, lo zucchero è un alimento che si conserva molto a lungo. Indifferentemente se di canna o barbabietola.

Il sale

Il sale marino è quello più usato sulla nostra tavola. Proviene da saline, frutto del prosciugamento dei mari, milioni di anni fa. Come quelle in Sicilia provenienti dal prosciugamento del Mar Mediterraneo.

Prova migliore non c’è per garantire la sua data di scadenza. Il sale ha la caratteristica di assorbire l’umidità e per questo non ospita alcun tipo di organismo vivente, batteri compresi.

Alimenti che sfidano il tempo. Il riso

Può essere una sorpresa per alcuni, ma il riso è un alimento che non ci tradisce. Parliamo del riso bianco, non di quello integrale. Se conservato in contenitori ermetici e a bassa temperatura, il riso è buono da mangiare anche dopo decenni. Una buona scorta per il proprio rifugio nucleare.

I legumi secchi

Stesso discorso che per il riso. Legumi secchi e semi disidratati, conservati nelle giuste condizioni, durano decenni. Infatti la mancanza di umidità impedisce al loro interno la formazione di muffe e batteri.

Cioccolato fondente

Comprato con le uova pasquali, a volte capita di dimenticarlo in dispensa. Si crea allora una patina biancastra in superficie, dovuta alla cristallizzazione dei grassi. Questa può provocare un leggero cambio di sapore, ma il cioccolato resta commestibile. Sempre se conservato al riparo della luce e alla giusta temperatura.

Miele

Il miele, è noto, si può conservare senza che si perda il suo sapore incredibile. Il nettare delle api è stato persino rinvenuto ancora commestibile nelle tombe egizie. Provare per credere.

Altri alimenti che sfidano il tempo

Aceto, liquori, sciroppo di acero, salsa di soia e amido di mais hanno tutti le stesse proprietà di conservazione, rispettando le dovute modalità. Sono quindi perfetti per essere conservati a lungo nelle nostre dispense, in caso di necessità o anche solo come “fondo” sicuro di risorse per la cucina. Senza la preoccupazione che possano andare a male.