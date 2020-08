Alimenti che abbassano la pressione in modo naturale. L’ipertensione arteriosa è una malattia molto diffusa. Si tratta di uno stato costante di pressione alta, anche a riposo. Molto pericolosa, è tra i maggiori fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. La terapia contro l’ipertensione è competenza del medico curante. Ciononostante, anche la dieta svolge un ruolo fondamentale per contrastare uno stato ipertensivo costante.

Cosa evitare o limitare

Prima di consigliare gli alimenti che abbassano la pressione in modo naturale, è bene ricordare ciò che invece la alza ulteriormente. Come sappiamo, il sale dovrebbe essere evitato. Può essere sostituito totalmente con alcune spezie.

In particolare con semi di sesamo ed erbe aromatiche. Queste possono dare sapore al cibo, oltre a fornire altri oligoelementi utili alla salute. La dose giornaliera di sodio da non superare è 2.300 mg. Controllarlo non è facile come sembra. Specialmente se nella nostra dieta inseriamo cibi e salse pronte, alimenti in scatola e sottolio.

Anche formaggi, insaccati e alcuni prodotti surgelati, fanno sì che la quantità di sale assunta nel nostro organismo sia superiore alla dose consigliata. Oltre al sale, sono da bandire gli eccessi di calorie e di grassi saturi. Stesso per le bevande alcoliche ed il fumo.

Vediamo invece alcuni alimenti che abbassano la pressione in modo naturale.

Al primo posto: l’aglio

Tra i principali alimenti i cui effetti sono stati riconosciuti per tenere a bada la pressione, abbiamo l’aglio. Il suo estratto, è stato dimostrato, permette di avere effetti simili a quelli dei farmaci ipotensivi. Il suo principio attivo è l’allicina, dalle proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e ipotensive. Essa si può trovare soprattutto nell’aglio crudo, mentre ha effetti attenuati nell’aglio cotto. È preferibile quindi il consumo a crudo, oppure tramite estratti ed integratori di qualità.

Altri cibi utilissimi sono i frutti di bosco in particolare, fragole e mirtilli

Entrambi agiscono sui livelli pressori sanguigni. Abbassano la pressione grazie ai flavonoidi che contengono. I migliori risultati si raggiungono consumandoli al naturale, lontano dai pasti. È possibile assumerli anche in frullati e bevande. Tuttavia, se vengono mischiati agli zuccheri o altri elementi potrebbero perdere parte della loro efficacia.

Il succo di barbabietola aiuta ad abbassare la pressione

I nitrati contenuti soprattutto nella barbabietola rossa sono trasformati dal nostro organismo in nitriti e ossidi di azoto. Questi sono responsabili dalla dilatazione arteriosa, con un conseguente abbassamento della pressione sanguigna. Il succo di barbabietola, ottenibile anche con l’estrattore di succo , è una bevanda gustosa in grado di abbassare la pressione in poche ore.

Anche i ravanelli sono indicati per tenere sotto controllo la pressione, grazie al loro apporto di potassio.

Le bevande benefiche: tè verde e karkadè

Il tè verde contiene catechine che inibiscono la produzione da parte dell’organismo di angiotensina. Stiamo parlando della sostanza diretta responsabile del restringimento dei vasi sanguigni e dunque dell’ipertensione. Una tazza di tè verde al giorno sembra essere un valido aiuto per abbassare la pressione sanguigna.

Detto anche tè d’ibisco, il karkadè ha proprietà antinfiammatorie, diuretiche, angioprotettrici e ipotensive.

Anche in questo caso, i benefici sono il risultato dell’azione congiunta di flavonoidi e antiossidanti. Questi ultimi nello specifico, hanno funzione protettiva dei vasi sanguigni. Due o tre tazze al giorno di karkadè (che non presenta particolari controindicazioni) possono ridurre la pressione sanguigna.