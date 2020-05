I cambi di stagione, con gli sbalzi improvvisi di temperatura, portano in dote anche un comune senso di debolezza. Per cercare di mantenersi in equilibrio tra lavoro e sport, senza rinunciare a nulla, bisogna quindi pensare a una alimentazione specifica. Molto importanti sono in questo senso i tanti integratori a disposizione in commercio. Ma, è anche e soprattutto a tavola, che possiamo trovare quei cibi in grado di ridarci le forze apparentemente perdute. Ecco quindi un suggerimento per alimentarsi con 5 cibi energetici in grado di darci la carica giusta.

Dall’oriente il ginseng

Uno degli energetici naturali più utilizzati e conosciuti al mondo è sicuramente il ginseng. Questa pianta che gli orientali definiscono quasi “miracolosa” per la sua carica di energia, è da millenni un rimedio contro la debolezza. Viene riconosciuta anche come un sistema naturale per combattere la pressione bassa. Tale è la sua capacità di venire metabolizzata velocemente, che questa radice stimolante, ha anche ottime virtù digestive.

La frutta secca

Mandorle, noci e pistacchi sono riconosciute come alimenti energizzanti di alto livello. Tutta la frutta secca comunque è in grado di combattere la stanchezza sia fisica che mentale, agendo in maniera concreta sul metabolismo. Essendo però alimenti altamente calorici, è bene non superare i 40 gr quotidiani. Sono energetici perfetti per colmare il senso di appetito e donare energia nei “mini break” di metà giornata.

Il miele antico rimedio

Il miele oltre a essere un rimedio antico per tanti mali, rappresenta il massimo per alimentarsi con 5 cibi energetici in grado di darci la carica giusta. 1 cucchiaio alla mattina, assieme a un bicchiere di latte, dona energia immediata, grazie al suo importante contenuto di fruttosio.

L’alga spirulina meno conosciuta ma molto potente

Un fantastico rimedio, ancora poco conosciuto, ma in grado di competere con gli alimenti più energetici è la alga spirulina. Questa particolare alga infatti è inserita nella lista specifica dei “super food “, ossia di quegli elementi riconosciuti a livello internazionale quali fonte di energia. È stata addirittura inserita dalle organizzazioni internazionali, che combattono la fame nel mondo, come alimento anti-denutrizione. Esperimenti tenutisi in Africa hanno infatti dimostrato che, una piccola quantità giornaliera di alga spirulina, aiuta i bambini denutriti a crescere forti.

Le banane eterne fonti di carica

Le banane, grazie alla loro naturale concentrazione di potassio e magnesio, sono universalmente riconosciute come alimento naturale in grado di fornire energia. Ma questi due ingredienti agiscono in maniera fondamentale anche sull’umore, sulla tenuta muscolare e sul rilassamento del sistema nervoso. Insomma, una vera e propria miniera di energia.

