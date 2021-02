Il latte è scaduto e stiamo per buttarlo? Potrebbe essere un grave errore, tra poco vedremo perché. Negli ultimi anni la società si è attrezzata per affrontare il problema dello spreco alimentare. Anche per quanto riguarda il latte esistono dei modi alternativi per il suo impiego, quando questo non è più consumabile.

Prima di vedere quali sono questi usi alternativi, dobbiamo fare una premessa. Per evitare che il latte scada, congeliamolo qualche giorno prima della scadenza. Inoltre, è bene segnarsi sull’involucro i giorni mancanti alla scadenza. Se ad esempio ne mancano tre, potremo consumare il latte entro tre giorni dalla data in cui il latte è stato decongelato. Fatta questa premessa, vediamo alcuni trucchi stupefacenti per non buttare il latte scaduto.

Pulire l’argenteria

Proprio così, con il latte già scaduto possiamo lucidare l’argenteria di casa. Per farlo, usiamo un foglio di carta di alluminio. Mettiamolo in un recipiente e versiamoci il latte dentro. Quindi adagiamo al suo interno le posate e gli altri articoli d’argenteria annerita. Facciamo agire il latte per una mezz’oretta. Dopodiché sciacquiamo bene con acqua fredda e asciughiamo i pezzi pregiati della nostra credenza.

Preparare una maschera per il viso

Il latte esercita un’azione lenitiva e nutriente sulla nostra pelle. Per questo, possiamo sfruttare del latte scaduto per realizzare una maschera di bellezza. Dunque, mescoliamo una tazza di latte con qualche cucchiaino di farina di avena.

Otterremo un composto indicato per il nostro viso: è efficace contro l’irritazione, la pelle secca, le impurità e le cellule morte. Il latte, inoltre, è molto utile per sgonfiare gli occhi dopo una giornata passata davanti al computer e ad altri dispositivi a luce blu.

Il latte come fertilizzante naturale

Le proprietà del latte non si contano. Tra le altre cose però, il latte è soprattutto una fonte ricchissima di calcio e vitamine. Sono elementi essenziali per nutrire la terra. Per questo, anziché buttare il latte scaduto, possiamo usarlo come fertilizzante naturale. Sarà sufficiente allungare il latte con un po’ d’acqua e versarlo direttamente nel terriccio.

