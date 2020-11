Non c’è nulla di più bello dell’amore. Questo sentimento, infatti, si può dire che smuova davvero l’universo. Grazie ad esso, sono state create le più magnifiche opere d’arte, e sono stati scritti i romanzi più geniali di sempre. Eppure, ci sono delle volte in cui questo fantastico sentimento deve essere nascosto. Alcune situazioni della vita, infatti, potrebbero non permettere un amore tra due persone. E dunque bisogna essere bravi a celare ciò che si prova. Ma servono delle strategie per farlo. E quindi, ecco alcuni trucchi per nascondere di essere innamorati di qualcuno.

Non bisogna mai fissare la persona di cui si è innamorati troppo a lungo negli occhi

Una delle cose che tutti gli innamorati amano fare è guardare l’altro negli occhi. Con gli sguardi intrecciati, infatti, si trasmettono un’infinità di emozioni. Ed è inevitabile a volte perdersi nelle iridi di chi si ha di fronte. Ma, se si vogliono nascondere i propri sentimenti, questa è proprio la prima azione da evitare! Infatti, con questo atteggiamento, l’interesse che si nutre per l’altra persona diventerebbe piuttosto palese!

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Essere eccessivamente disponibili rovinerà la situazione

Quando si è troppo disponibili, si potrebbero suscitare dei dubbi nell’altro. Infatti, il voler fare tutto assieme all’altra persona e il liberarsi da impegni improrogabili solo per lei, potrebbe far saltare qualsiasi copertura. Meglio comportarsi come se nulla fosse e, se si ha un impegno, dire anche no di tanto in tanto.

I post e le dediche sui social network sono assolutamente da evitare

Se si vuole nascondere il fatto di essere innamorati, dediche e canzoni d’amore sui social networks sono assolutamente vietate. Infatti, è un attimo che la persona di cui si è innamorati possa fare un collegamento e capire che è proprio lei l’oggetto della dedica. Sempre meglio, dunque, essere discreti in questi casi.

Dunque, questi sono alcuni trucchi per nascondere di essere innamorati di qualcuno. Ovviamente, se la situazione non dovesse davvero rendere impossibile un amore tra due persone, sarebbe sempre meglio confessare ciò che si prova. Solo in questo modo si potrà sapere con certezza se l’altro ricambia!

Approfondimento

I 4 segreti che ancora non conoscete per far durare a lungo una relazione amorosa