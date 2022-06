Visitare posti nuovi e trascorrere del tempo con i propri cari è il desiderio che si affaccia appena abbiamo qualche giorno libero. Di solito durante l’anno si approfitta del weekend per rilassarci o andare in posti vicini. Con l’estate il tempo libero a disposizione di allunga. Ci sono tante belle località dove passare bei momenti nel nostro Paese o fuori. L’importante è avere abbastanza chiaro il tipo di vacanza che vogliamo fare e il resto verrà pian piano da sé.

Un aspetto essenziale è il budget che abbiamo a disposizione. Per cercare di divertirci e risparmiare potremmo seguire alcuni trucchi per andare in vacanza in Italia oppure all’Estero.

Per prima cosa è sempre bene prendere carta e penna e scrivere una lista di mete da raggiungere. Poi dobbiamo scegliere il mezzo di trasporto e dove alloggiare. A questo punto si potrebbe andare in un’agenzia di viaggi. Se vogliamo risparmiare un po’ e abbiamo dimestichezza con Internet possiamo anche evitarlo. Per cogliere buone offerte si dovrebbe:

prenotare in anticipo;

scegliere la bassa stagione;

consultare i siti di notte. Con meno concorrenza on line alcune volte i prezzi in evidenza cambiano.

In tutti e tre i casi potremo mettere da parte un po’ di soldi.

Alcuni trucchi per andare in vacanza in Italia e in Europa mangiando bene e spendendo pochi soldi

In caso volessimo viaggiare in alta stagione, diamo un’occhiata alle offerte periodiche di aerei e treni e pure dei viaggi in crociera. A volte si possono trovare prezzi convenienti e in due persone pagare solo un biglietto.

Un’altra dritta è quella di scegliere Bed and Breakfast o camping. Se si viaggia in gruppo un’opzione da considerare è quella di prendere in affitto una casa. In questo modo la spesa si divide e si può cucinare ciò che magari abbiamo preso al mercato o nei discount locali.

Nel programmare il viaggio sarebbe bene pure considerare località che abbinano relax, divertimento e cultura. Ci sono dei borghi vicino a delle spiagge da sogno. Questi sarebbero da considerare in modo da non spostarci troppo. Se amiamo la musica potremo informarci sui concerti che si terranno nella zona prescelta.

Potremo prendere un aperitivo in luoghi chic o andare a cena in un ristorantino in riva al mare. Per spendere meno soldi, però, ogni tanto preferiamo il cibo di strada, ricco di tradizione e sapore.

Infine, oltre a posti legati al turismo di massa, scoviamo località meno conosciute ed economiche grazie anche ai blog dei viaggiatori.

