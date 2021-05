Insieme ai gatti, i cani sono gli animali da compagnia preferiti dall’uomo. La loro allegria e il loro amore incondizionato sono un toccasana per lo spirito. Anche l’occhio però vuole la sua parte. Secondo gli Esperti di ProiezionidiBorsa sono questi i 10 cani più belli e adorabili più apprezzati al mondo.

Alcuni sono davvero inaspettati e poco conosciuti ma sono questi i 10 cani più belli e adorabili più apprezzati al mondo. Scopriamoli insieme.

2 adorabili cani di piccola taglia

Tra i cani più adorabili di piccola taglia svetta in classifica il Pomerania. Si tratta davvero di una palla di pelo piena di energia, sempre pronta a darci affetto. Il suo pelo morbidissimo va dal bianco candido al giallo miele, per ricoprendo quel simpatico musetto da volpino. Un altro cane più piccolo e forse più comune è il Carlino. Quell’espressione un po’ ingenua con gli occhi strabuzzanti e il naso schiacciato conquista tutti. Per non parlare poi del suo codino arricciato.

Amici a quattro zampe di taglia media di cui non potremo più fare a meno

Un cane di una taglia poco maggiore è lo Shiba, un elegante cane di origine giapponese famoso per la sua fedeltà. Poi non possiamo non menzionare il Labrador e l’Husky. Sono animali perfetti per le famiglie e il loro pelo è magnifico, miele o nero quello del primo e bianco e argenteo quello del secondo. Se siamo amanti del pelo lungo e setoso non possiamo ignorare il Samoiedo. La sua pelliccia candida e fitta lo rende un cane davvero stupendo. Il Rough Collie invece vanta un pelo davvero elegante e il suo naso allungato lo rende subito riconoscibile. Senza contare che si tratta di una razza estremamente intelligente. Non possiamo poi dimenticarci del Dalmata, visto il suo manto bianco punteggiato da macchie nere.

Cani non adatti a tutti ma che ci ruberanno il cuore

Gli ultimi due cani sono decisamente più impegnativi. Il primo è il Chow Chow, un cane davvero grande, ma tenero e con la faccia da orsacchiotto. Il suo lunghissimo pelo marrone ci fa trattenere a stento dall’abbracciarlo in continuazione. Forse però la sua caratteristica più buffa è la lingua completamente blu. Ultimo ma non ultimo, il Staffordshire Bull Terrier. Nonostante la sua fama di cane pericoloso, si tratta di un animale davvero affettuoso ed estremamente protettivo. La sua struttura muscolosa è infatti associata a degli occhi dolci ed espressivi e una bocca che sembra sempre sorridere.

Come annunciato, alcuni sono davvero inaspettati e poco conosciuti ma sono questi i 10 cani più belli e adorabili più apprezzati al mondo.