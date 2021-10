Quando pensiamo alla cura del nostro aspetto, ci vengono in mente diverse modalità di comportamento. Queste spaziano dall’attività sportiva, per mantenersi in forma e avere un fisico scolpito, a una dieta sana ed equilibrata.

Tuttavia, prendersi cura di sé significa anche fare attenzione all’estetica. Non a caso, molti di noi sono alla costante ricerca di consigli sui trend d’abbigliamento o suggerimenti per il trattamento di pelle e capelli.

Le maschere revitalizzanti e nutrienti per queste parti del corpo sono davvero moltissime. Meno conosciuti sono, invece, alcuni semplici trucchi per risolvere un problema molto comune alle sopracciglia.

Le sopracciglia: la componente del viso più sottovalutata

A volte forse tendiamo a ritenerle meno importanti di altri componenti del viso. Qui sbagliamo, perché sono proprio loro a dettare l’equilibrio e le proporzioni del volto e a sottolineare lo sguardo, definendo l’espressività.

Negli anni, peraltro, le sopracciglia hanno acquisito un ruolo decisivo in termini di look e sono nate tendenze che le vedono protagoniste. Sappiamo, ad esempio, che in tempi recenti sono molto quotate se folte e ben definite.

La comparsa di peli bianchi

Tuttavia, come i capelli, anche le sopracciglia possono sviluppare peli bianchi, persino in giovane età. Le cause possono comprendere questioni di genetica, ma anche disturbi della pigmentazione, come nel caso della vitiligine.

Sicuramente è bene evitare di rimuoverle insistentemente con la pinzetta, se non vogliamo che a lungo andare diventino meno folte.

Se i peli bianchi, però, sono numerosi e antiestetici, una prima soluzione riguarda l’uso di tinte apposite (non quelle per capelli) facilmente reperibili. Come sempre, prima di applicare questi prodotti è bene seguire alcuni accorgimenti, ad esempio proteggendo la pelle della zona interessata con sostanze lenitive. Il burro di karité, ottimo alleato in vari campi del beauty, si presta molto bene a questo scopo.

Se invece preferiamo i rimedi naturali, possiamo farci ispirare da queste due preparazioni a base di ingredienti semplici e nutrienti.

Alcuni semplici trucchi per risolvere un problema molto comune alle sopracciglia

La prima prevede l’uso di una sostanza già ampiamente approvata per i capelli, ovvero l’henné. Non solo regala un castano naturale alle nostre sopracciglia, ma le rende anche più corpose.

La seconda opzione è una maschera fai da te a base di miele, olio di cocco, fondi di caffè e cacao in polvere. Una volta preparato il composto, sarà sufficiente pettinare le sopracciglia e applicarlo con un pennellino. Trattandosi di una miscela assolutamente naturale, è possibile che sia meno incisiva a livello di mantenimento del colore rispetto all’henné o ai prodotti specifici.

Inoltre, anche se si tratta appunto di sostanze naturali, il rischio di reazioni allergiche è sempre in agguato. Pertanto, in prima battuta, è sempre meglio applicare il composto solo su una porzione della zona da trattare.