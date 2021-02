Quando siamo al supermercato o in una pescheria, dobbiamo accorgerci di alcuni piccoli particolari. Questi ultimi, infatti, ci sveleranno se il pesce che stiamo per acquistare è fresco oppure se è meglio lasciarlo lì. Non dimentichiamoci che comprare del pesce buono è fondamentale sia per poterne apprezzare a pieno il gusto, sia per proteggere la nostra salute. In questo articolo precedente, noi del Team di ProiezionidiBorsa avevamo già spiegato come fare per essere certi che il pesce acquistato fosse buono. E oggi vogliamo dare qualche altro consiglio in merito. Perciò, vediamo alcuni segreti per capire se il pesce che stiamo comprando è davvero fresco.

Ultimo ma non per importanza, guardiamo attentamente la cuticola

Un aspetto di cui dobbiamo tenere sempre conto quando acquistiamo del pesce, è la sua cuticola. Si tratta di una membrana che lo ricopre. Se il cibo che stiamo per acquistare è appena pescato, la sua cuticola avrà dei riflessi che potrebbero vagamente ricordare il colore dell’arcobaleno. Se invece questi colori dovessero presentarsi opachi, beh, sarà meglio cambiare supermercato o pescheria!

Un piccolo consiglio da seguire dopo l’acquisto

Per avere una conferma totale della freschezza del pesce che abbiamo acquistato, c’è una sola che dobbiamo fare. Dovremo controllarne le squame al momento della pulizia. Quando andremo ad aprire il nostro pesce, quindi, guardiamole attentamente. Se le vedremo attaccate perfettamente alla carne, allora vorrà dire che il nostro acquisto ha avuto successo e che abbiamo speso bene i nostri soldi! Se, invece, le squame dovessero presentarsi distaccate dalla carne e sfalsate, allora sarà meglio evitare di mangiarlo! Dunque, ecco alcuni segreti per capire se il pesce che stiamo comprando è davvero fresco! Basterà avere dei piccoli accorgimenti per essere certi di ciò che stiamo mettendo in tavola. È fondamentale essere sicuri che il cibo che poniamo nei nostri piatti sia buono e salutare, perciò occhio a ciò che compriamo!