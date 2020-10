Alcuni segreti per bagnare il pan di Spagna alla perfezione. La realizzazione del pan di Spagna è uno degli aspetti più complessi della preparazione di un dolce. Farlo forse non è difficile come si potrebbe immaginare, almeno non per un principiante, ma quando si aspira a realizzare un dolce che possa piacere almeno a gran parte dei palati bisogna conoscere alcuni piccoli segreti. Scopriamo quali.

Il pan di Spagna è già dolce

Quindi, non devi esagerare con lo zucchero. E inoltre, devi bilanciare gli ingredienti tra loro per ottenere una bagna aromatica al punto giusto. In un precedente articolo, avevamo già accennato l’importanza delle proporzioni in cucina. Vale anche per i dolci e non solo per i piatti salati, chiaramente.

Fallo al momento giusto

Prima di imbibire il pan di Spagna con ciò che hai preparato, lascia che sia quello che la soluzione con cui hai intenzione di bagnarlo si siano raffreddati. Così, eviterai che il dolce finisca per spappolarsi. Inoltre, ricorda di farlo al momento della preparazione del dessert. Cioè, subito dopo averlo tagliato e appena prima di farcirlo. Assolutamente non in anticipo, altrimenti si rischia di infradiciarlo o, al contrario, di fare asciugare la bagna.

Usa un buon pan di Spagna

Assicurati che sia fresco e morbido, se si sceglie di preparare un dolce è meglio non badare eccessivamente a spese.

Non esagerare quando lo bagni

Devi imparare a distribuire la soluzione nella quantità giusta, cercando di non ragionare con la fallace logica ”più è meglio”. In cucina non è di aiuto. La bagna non deve rendere stucchevole il pan di Spagna, altrimenti rischia di diventare quasi immangiabile. O di non accompagnarlo come dovrebbe. L’importante è distribuirla uniformemente lungo la superficie. La dose da impiegare può variare di volta in volta e, pertanto, è per noi impossibile fare una stima precisa di quanta bagna debba essere impiegata.

Non usare il cucchiaio se sei alle prime armi

Prova ad acquistare un pennello da cucina, che può essere molto più utile di un cucchiaio per bagnare il pan di Spagna alla perfezione, specialmente se sei alle prime armi.