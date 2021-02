Tra i regimi alimentari che sono riconosciuti come sani ed equilibrati, ecco alcuni segreti e consigli di base su come fare la dieta mediterranea. E questo perché se, da un lato, le regole che disciplinano la dieta mediterranea sono chiare, dall’altro, non sempre questa si segue correttamente.

E questo anche perché spesso si cade nella tentazione di portare in tavola cibi che in realtà con la dieta mediterranea non hanno davvero niente a che fare.

Ecco alcuni segreti e consigli di base su come fare la dieta mediterranea

Nel dettaglio, la frutta e la verdura fresca di stagione sono gli alimenti tipici e di base della dieta mediterranea. Insieme ai legumi e ai cereali integrali.

Questi cibi, come spesso accade, non possono essere sostituiti da cibi confezionati. Per esempio, nella dieta mediterranea gli spinaci devono essere freschi. E non già comprati e cucinati surgelati.

In altre parole, nel seguire alla lettera la dieta mediterranea, occorrerebbe bandire tutti quelli che sono i piatti pronti che, tra l’altro, sovente abbondano di grassi idrogenati. E lo stesso dicasi per le bibite gassate e per gli snack industriali. Stessa musica per gli oli che sono di scarsa qualità. In quanto in questo caso il re della dieta mediterranea è l’olio extravergine di oliva.

Essendo un regime alimentare che è basato principalmente su alimenti di origine vegetale, la dieta mediterranea, nello stesso tempo, impone delle restrizioni sull’assunzione di cibi che sono di origine animale e, in generale, di grassi che, con un consumo regolare e di lungo periodo, possono portare a obesità, ipertensione e ad altre patologie di natura cardiovascolare.

Di conseguenza, la dieta mediterranea è povera di sale. E anche di carne, con quelle bianche da preferire sempre alle carni rosse. Nella piramide della dieta mediterranea, infatti, il consumo di carne deve essere limitato rispetto alle proteine buone del pesce azzurro.

Limitato deve essere pure il consumo di dolci, di merendine e di biscotti confezionati. Optando invece, sempre a fronte di un consumo moderato, per le torte e per le confetture di frutti di stagione. Che siano rigorosamente fatte in casa.