Quello della comparsa dei capelli bianchi, per gli uomini come per le donne, è un fenomeno inevitabile legato all’invecchiamento. Per quanto riguarda gli uomini va detto che questi, nella gestione, a livello estetico, dello sbiancamento dei capelli, decidono spesso di risolvere il problema alla radice. Ovvero optando per un look basato sui capelli rasati. Mentre la gran parte delle donne, al contrario, ricorre a prodotti di colorazione per capelli, ovvero alle cosiddette tinture.

Tuttavia, esistono anche alcuni rimedi naturali per coprire i capelli bianchi. Da alcune piante erbacee alle spezie. E passando per alcuni alimenti golosi. Come il cacao che può essere molto utile allo scopo.

Ecco alcuni rimedi naturali per coprire i capelli bianchi, dalla camomilla al cacao

Coprire i capelli bianchi con la camomilla. In questo caso la camomilla, come rimedio naturale per coprire i capelli bianchi, è adatta per chi ha la capigliatura bionda. O comunque castano chiara. Come ultimo risciacquo, quando si lavano i capelli, occorre utilizzare una soluzione filtrata di acqua e camomilla. Nel rapporto di otto cucchiai di camomilla per ogni litro d’acqua.

Il rosmarino per chi ha i capelli scuri. L’infuso di rosmarino, per chi ha i capelli scuri, è invece il rimedio naturale per coprire i capelli bianchi. In un litro d’acqua basteranno solo due rametti di rosmarino per ottenere un decotto utile allo scopo . Una volta preparato il decotto, infatti, in esso si dovranno, poi, immergere i capelli.

La tinta naturale col cacao. Pe chi invece non vuole rinunciare alla tinta c’è quella naturale a base di cacao in polvere e yogurt intero che vanno mischiati insieme. Nel rapporto di una parte di cacao per ogni tre parti circa di yogurt. Dopo aver mescolato bene si aggiunge al composto per i capelli giusto un cucchiaio di miele e un cucchiaio di olio cocco. Dopo un’altra mescolata la tintura naturale per i capelli sarà pronta da applicare. E da far riposare sui capelli almeno per un’ora per poi andare a risciacquare utilizzando uno shampoo delicato.