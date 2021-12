In casa abbiamo due grandi elettrodomestici senza i quali saremmo persi: lavastoviglie e lavatrice. In uno laviamo i piatti e nell’altro invece laviamo i vestiti. Però, fuori rimangono una miriade di oggetti che non sappiamo come lavare. E quindi sì, alcuni oggetti della casa non sappiamo come lavarli, ma in realtà basta metterli in lavatrice.

In lavatrice, infatti, possiamo lavare moltissime cose senza nemmeno rendercene conto. Abbiamo imparato a lavare le scarpe in lavatrice oppure le ciabatte. Poi ovviamente ci sono le cose più semplici come i vari copricuscini, tappetti e stracci. Ma non finisce mica qui, infatti in lavatrice si possono lavare tantissime cose.

Alcuni oggetti della casa non sappiamo come lavarli, ma in realtà possiamo metterli in lavatrice

Andiamo ora a vedere stanza per stanza e cosa possiamo lavare in lavatrice. Partiamo allora dalla cucina. Utensili e altro li laviamo in lavastoviglie, ma ad esempio se abbiamo degli oggetti in silicone possiamo lavarli in lavatrice. Anche le presine possono essere lavate in lavatrice e ogni tanto dovremmo farlo. Da non dimenticare le buste della spesa in tessuto, anche quelle sono da lavare, oppure le tote in tessuto che usiamo come borse quando andiamo al lavoro. In bagno invece possiamo lavare la tenda della doccia e anche il suo tappetino, quello che usiamo per non scivolare. Infatti basta lavarlo in acqua fredda e poi lasciare ad asciugare nella doccia.

Chi fa sport lava tranquillamente i propri capi in lavatrice. In realtà possiamo lavarci anche il tappetino da yoga, che poi è quello che usiamo per fare addominali e stretching. In lavatrice possiamo lavare altre attrezzature sportive. Lavare il tappetino su cui si fa ginnastica è di fondamentale importanza. Questo perché sopra si suda e quindi, come si lavano i vestiti, deve essere lavato anche quello. Inoltre su questo potrebbe andarci anche della polvere, per cui è opportuno lavarlo.

Non dimentichiamoci della macchina

Quelle erano le cose in casa, ma ci sono alcune cose della nostra macchina che possiamo lavare in lavatrice. Un esempio? I vari tappetini su cui poggiamo i piedi. Va benissimo aspirare lo sporco ogni volta che laviamo la macchina, ma è necessario anche lavarli. Quindi la prossima volta prendiamoli dalla macchina e mettiamoli in lavatrice. In questo modo saranno belli igienizzati.

È molto importante controllare sempre l’etichetta di tutti i prodotti sopracitati. Perché magari qualcuno di questi, per motivi specifici, non può essere lavato in lavatrice o deve essere lavato in modi particolari.

