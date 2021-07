Sono indubbiamente le scarpe più utilizzate dell’estate. Le zeppe non passano mai di moda e sono la soluzione perfetta per una serata più chic. È vero che i sandali bassi sono decisamente più comodi e si può scegliere la versione gioiello. Ma la zeppa è il giusto compromesso tra eleganza e comodità quando non si vogliono mettere i tacchi a spillo. Quindi è molto importante sapere come pulirle alla perfezione senza rischiare di combinare disastri. Vediamo insieme come fare in base al materiale di cui sono fatte.

Le zeppe di sughero hanno bisogno di più attenzione

Il sughero è tessuto vegetale ricavato dallo strato che si trova sotto la corteccia della quercia da sughero.

Questo materiale ha diverse proprietà che lo rendono perfetto come isolante termico e acustico. È un materiale naturale tra i più durevoli che ci siano. E la sua malleabilità lo rende perfetto per la realizzazione di calzature. Ma per non rovinarlo bisogna avere degli accorgimenti.

Alcuni metodi infallibili per pulire zeppe e sandali di corda e sughero senza rovinarli

Per eliminare le classiche macchie d’erba, di sporcizia o piccoli segni neri sulle zeppe in sughero ecco che fare. Prima di tutto prendiamo un panno di microfibra umido e lo passiamo sulla zona da trattare. Poi utilizziamo una spugna ben imbevuta d’acqua e strofiniamo sulla zeppa. Spruzziamo giusto un po’ di sgrassatore al sapone di Marsiglia.

A questo punto le macchie dovrebbero essere sparite. Se così non fosse possiamo utilizzare uno spazzolino vecchio per strofinare, ma sempre delicatamente. Ora possiamo ripassare il panno umido ed eliminiamo ogni traccia di detergente.

Zeppe in corda

Prima di agire sullo sporco assicuriamoci che sia completamente asciutto. Spazzoliamo delicatamente con uno spazzolino vecchio così da eliminare i residui più secchi. Dopodiché usando sempre lo spazzolino lo immergiamo in acqua calda mista a del bicarbonato. E agiamo sulle macchie che non sono andate via con il primo passaggio. Continuiamo risciacquando ogni volta che lo spazzolino sarà troppo sporco. Dopo un paio di passate le macchie dovrebbero essere scomparse. Lasciamo asciugare all’aria e via.

Ecco alcuni metodi infallibili per pulire zeppe e sandali di corda e sughero senza rovinarli. Attenzione a non bagnare troppo entrambi i materiali e procedere con molta delicatezza.

