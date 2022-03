Alcuni la ignorano al supermercato eppure questa farina è perfetta per fare fritture croccanti e asciutte, dolci, pane e lasagne 

È un periodo decisamente particolare che fa pensare e riflettere su vari aspetti e, come se non bastasse, sembrerebbe anche che alcuni generi alimentari siano presi letteralmente di mira. Infatti, gli scaffali dove troviamo farina, pasta e olio sarebbero un po’ svuotati per una improvvisa corsa all’acquisto.

Probabilmente, potrebbe trattarsi di una paura irrazionale dovuta al momento delicato, che scatena incertezze. Ma se non dovessimo trovare nei ripiani del supermercato prodotti come la classica farina 0, 00 o 1, potremmo optare per delle alternative.

Di fatto non esiste solo il grano per ottenere farine utili alle preparazioni di molti piatti, anzi scopriremo che ci sono farine buonissime, delicate e adatta per realizzare piatti straordinari. Potremmo utilizzare più farina di ceci, ricca di nutrienti e molto gustosa ed economica, ideale per frittate e panature. Molto particolare quella realizzata con il tubero di manioca, senza glutine e digeribile, utile per addensare zuppe e creme.

Una valida alternativa

Anche se non siamo abituati a considerarla, e alcuni la ignorano al supermercato, eppure questa farina è molto diffusa e reperibile, si tratta di quella di riso.

Ottenuta dalla raffinatura del chicco è particolarmente apprezzata da chi soffre di intolleranze al glutine o celiachia. È un po’ snobbata, dato che contiene meno acqua della farina di grano, potrebbe essere più complicato farla lievitare negli impasti.

In realtà, basta scegliere con attenzione, se dobbiamo creare piatti più croccarti o soffici potremo optare per la farina di riso bianco di varia struttura, o quello integrale, ricca di fibre. Il tipo di consistenza finale è dovuto anche in base al tipo di macinazione, più è fine più ovviamente il valore economico sale.

Questo tipo di farina sembrerebbe essere perfetta per realizzare panature o tempure da friggere in poco olio, ottenendo risultati stupefacenti. Le fritture preparate con questo elemento appaiono molto più leggere, croccati, asciutte, senza dover ricorrere alla pastella, basterà panare semplicemente la verdura o il pesce.

Ma potremmo sfruttarla nella preparazione di cioccolata e torte dolci, che avranno una consistenza soffice, dal sapore delicato.

Mentre per fare dei fragranti panini per ogni 100 gr di farina servirà 1 gr di lievito di birra e un’ora di lievitazione. Per ottenere la pasta fresca o le sfoglie per le lasagne, aggiungiamo all’impasto una patata lessa e un uovo per ogni 100 grammi di farina.