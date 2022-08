C’è poco da fare, quando si decide dove andare in vacanza o per un weekend si cercano sempre i soliti posti. I luoghi più turistici sono i primi che saltano fuori durante una ricerca su Google. È normale, sono i posti più cercati in tutto il web e hanno incredibili attrazioni da offrire. Ma se ci si addentra un po’ e si approfondisce la ricerca, possiamo scoprire posti altrettanto magici. Luoghi lontani dalla folla ideali per una vacanza all’insegna del relax e della scoperta. Ne è un esempio la piccola cittadina di Cortona, un luogo dai sapori antichi e di estrema bellezza. Oggi, però, andremo all’avventura percorrendo sentieri della Liguria interna, quella meno conosciuta.

Alcuni incredibili posti da visitare in Liguria oltre allo splendido mare

Ci troviamo quasi al confine con la Francia, nella Val Nervia, un incredibile forziere ricco di bellezza. Lontano dalle spiagge affollate di Portofino, Portovenere o le Cinque Terre. Partiamo dal piccolo borgo di Apricale, una testimonianza medievale diventata patria di artisti di ogni genere. Ci lascerà letteralmente senza fiato il Castello della Lucertola che guarda dall’alto tutto il borgo. Prima postazione difensiva, si è trasformato in residenza feudale, sovrasta la valle da uno sperone di roccia. Da qui ci spostiamo verso Bajardo, sempre in provincia di Imperia. A picco a 900 metri di altezza si trova la famosa Chiesa di San Nicolò, avvolta nella leggenda. Il tetto scoperchiato la rende un luogo dal sapore mistico dove Liguri e Celti fecero il loro incontro. Storie di sacrifici umani, Druidi e croci celtiche incise tra le colonne più nascoste.

Proseguendo per Montalto e Badalucco

Pare che proprio a Badalucco i benedettini portarono le olive direttamente dal Monte Cassino. Olive che poi prenderanno il nome di Taggiasche, conosciutissime olive che amiamo tanto. Spingendoci più in là, questa volta nella valle del Fiume Argentina, arriviamo a Montalto. Questo borgo sembra uscito da un dipinto, con le sue strade in pendenza. Stupendo il centro storico, va assolutamente visitata la Chiesa di San Giovanni Battista e la Loggia degli Innamorati. Insomma, più ci si spinge verso l’interno e più si trovano paesaggi davvero stupendi e zone ricche di storia. Impossibile non rimanere affascinati dai boschi e dalle strutture medievali del luogo. Fiumi, ponti, chiese e rocce che ci conquisteranno sicuramente.

Questi erano solo alcuni incredibili posti da visitare in Liguria che meritano davvero la nostra attenzione. Spesso andiamo in vacanza nei posti più conosciuti e turistici senza sapere che esistono gemme nascoste. Non solo in Liguria, ma tutte le regioni italiane hanno luoghi magici meno conosciuti che ci lasceranno senza fiato.

