Alcune abitudini sono difficili da perdere. Magari le abbiamo adottate fin dall’infanzia, o è questione di comodità. Se alcune abitudini sono innocue, altre potrebbero invece essere perfino pericolose. Alcuni di noi hanno ancora questa cattivissima abitudine da perdere assolutamente per non rischiare brutte sorprese e danni alla nostra salute.

Una scomoda abitudine

Questa cattiva abitudine può avere ripercussioni su molti aspetti della nostra vita. Rischia infatti di farci fare brutta figura, di rovinare casa e perfino la salute. Ma di cosa parliamo? Dell’indossare le scarpe in casa. Molti, infatti, per pigrizia o comodità, quando entrano in casa non indossano le pantofole. Essi preferiscono spesso infatti tenere addosso le scarpe. Questo è però sconsigliabile per diversi motivi. Prima di tutto, se lo facciamo a casa d’altri, rischiamo di fare brutte figure. Alcune persone sono molto attente alla pulizia della loro casa.

Il consiglio è quindi quello di chiedere, entrando in casa d’altri, se questi preferiscono che ci togliamo le scarpe. Togliere le scarpe ci può aiutare però anche a pulire meno casa nostra. In questo modo, infatti, non porteremo in casa polvere, fango e sporcizia. Dovremo quindi pulire meno i pavimenti e non rischieremo di rovinare i tappeti. Togliere le scarpe può però avere anche impatti positivi sulla salute.

Gli effetti sulla salute

Alcuni di noi hanno ancora questa cattivissima abitudine da perdere assolutamente per non rischiare brutte sorprese e danni alla nostra salute, scopriamo quali. Prima di tutto bisogna parlare della salute dei piedi. Soprattutto quando fa molto caldo, ai piedi fa bene essere scalzi. Le scarpe, infatti, possono stringere troppo il piede o non essere traspiranti. Il sudore e l’umidità possono provocare irritazioni o promuovere la crescita di funghi.

Le scarpe però portano con sé altri rischi. Uno studio pubblicato su Environmental Science & Technology da DellaValle e colleghi nel 2013 ce lo conferma.

Secondo lo studio i pesticidi e le tossine possono passare facilmente dalle scarpe ai nostri tappeti. Secondo invece uno studio di Rashid e colleghi pubblicato nel 2013, sulle suole delle scarpe è possibile trovare Staphylococcus aureus, Clostridium difficile e Escherichia coli. Questi batteri possono provocare disturbi e malattie a noi e ai membri delle nostra famiglie. È quindi consigliabile non far entrare le suole delle scarpe in contatto con le superfici della nostra casa.