La gioia di partorire un bambino sano non ha eguali. L’amore incommensurabile riempie il cuore e il bambino diventa il centro del nostro Mondo.

Ma a un certo punto la maggior parte delle mamme prova una nuova sensazione mista alla gioia, che non è solo stanchezza, ma è voglia di fare qualcosa per se stesse, la voglia di rimettersi in forma.

Prima di entrare nel vivo dobbiamo fare una premessa: se siamo in forma prima del parto e durante la gravidanza, è più facile restare in forma anche dopo il parto.

Si può fare sport durante i 9 mesi?

Prima di vedere alcuni consigli per fare esercizi fisici, da mettere in pratica dopo il parto, iniziamo con il dire che essere in attesa non significa essere ammalate.

Se la gravidanza non è a rischio, è possibile fare esercizi di fitness leggero, pilates e yoga, ideale per eliminare dolori da collo e schiena.

Gli studi raccomandano di fare esercizio durante la gravidanza, perché in questo modo si riacquisterà la propria forma più rapidamente in seguito.

Dopo aver consultato un medico, le donne possono fare ancora jogging durante la gravidanza, anche se più lentamente. L’importante è prestare attenzione ad ogni segnale.

Alcuni consigli per fare esercizi fisici, da mettere in pratica per perdere velocemente peso dopo aver partorito

Nelle prime settimane dopo la nascita non dovremmo metterci a dieta né fare sport. Dopo circa 12 settimane ci si può iniziare ad esercitare, soprattutto per rafforzare il pavimento pelvico e farlo almeno per 6 mesi.

Negli sport con carichi elevati su tendini, legamenti e muscoli, a causa del tessuto connettivo lasso, aumenta il rischio di lesioni dopo la gravidanza.

Le madri che allattano al seno dovrebbero sapere che la loro produzione e qualità di latte possono deteriorarsi se si esercitano intensamente: l’acidosi lattica materna potrebbe portare a un sapore di latte acido.

Dopo 12 settimane possiamo allenarci con cardiofitness e pesistica leggera. Possiamo anche ricominciare a correre, alternando camminata e corsa.

Un allenamento per tornare in forma non deve indebolire il corpo, ma dovrebbe creare benessere e migliorare lentamente la forma fisica.

Pertanto bisognerebbe iniziare con sessioni brevi di non più di 30 minuti e organizzarle in modo tale che siano lontane il più possibile dal successivo allattamento.

Post gravidanza è meglio allenarsi cercando di coinvolgere i grandi gruppi muscolari, che aumentano il metabolismo e rafforzano il cuore.

Prima di riprendere l’attività fisica dopo la gravidanza, ricordiamo di concederci un po’ di riposo. L’allenamento mirato del pavimento pelvico e la ginnastica post-natale aiutano quindi a riportare lentamente tutto nella forma pre-bambino.

Lettura consigliata

Molte donne soffrono di mal di schiena quando sono in attesa, vediamo come si potrebbe alleviare il dolore