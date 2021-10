Le pulizie più approfondite non sono solo una prerogativa tipica della primavera. Anche prima dell’inverno e soprattutto prima di accendere i riscaldamenti, per evitare un sollevamento generale della polvere in casa è importante svolgere delle pulizie preliminari un po’ più approfondite. Questo ci consente di rendere vita difficile ad acari e batteri che cercano dimora nelle nostre abitazioni. Per garantire un’aria possibilmente tersa tra le quattro mura e godere il tepore dei riscaldamenti senza facilitare la permanenza di polvere in generale riportiamo alcuni consigli utili.

Alcuni consigli imperdibili per pulire casa prima dell’inverno e sbarazzarci di acari e batteri

Prima di accendere i riscaldamenti, in linea con i suggerimenti delle casalinghe impeccabili, dobbiamo svuotare l’acqua e l’aria rimasta all’interno. Poi procediamo ad una pulizia esterna perché la polvere che si accumula sui termosifoni può poi divulgarsi con la forza del calore. Rispetto alle varie modalità che possiamo impiegare per pulire i radiatori, consigliamo il modo realmente efficace per pulire i termosifoni in ghisa con acqua quando sono spenti e rimuovere ogni cumulo di polvere all’interno. Anche se disponiamo di un camino dobbiamo procedere alla pulizia della canna fumaria prima della messa in azione. Possiamo contattare un tecnico oppure tentare l’impresa in autonomia e difatti ecco come pulire la canna fumaria del termocamino in autonomia e risparmiare fino a 300 euro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I tessuti da pulire

Passiamo alla pulizia di guanciali, tende e tappeti. I guanciali durante l’estate potrebbero aver raccolto molto sudore ed è bene non dimenticarcene. Quindi approfittiamo delle poche giornate di sole tiepido per lavarli e asciugarli all’aria aperta. Stesso criterio per le tende che rappresentano una vera spugna per polvere e batteri così come lo sono i tappeti. In quest’ultimo caso, intanto dobbiamo batterli all’aperto ogni mattina e ogni due tre mesi possiamo procedere ad una pulizia più profonda seguendo le istruzioni relative al tipo di tappeto ed eventualmente utilizzando prodotti e apparecchi specifici come battitappeto o aspirapolveri specifici.

Telecomandi e oggetti di uso comune

Ci sono oggetti di uso comune in casa come telecomandi o anche apparecchi di telefonia. Tutti oggetti che condividiamo con gli altri conviventi e che potrebbero rappresentare il luogo ideale per la permanenza di acari e batteri. Quindi dobbiamo disinfettare. Una tantum ma anche a cadenza quotidiana. Lo stesso dicasi per maniglie e interruttori. Questi sono solo alcuni consigli imperdibili per pulire casa prima dell’inverno e sbarazzarci di acari e batteri. Si tratta però di suggerimenti indispensabili per godere di un ambiente domestico salubre.

Areare e spolverare

Ovviamente far areare le stanze e spolverare sono procedure da tenersi con costanza. Importante avere sempre una sorta di promemoria in mente su cosa fare stanza per stanza. Intanto per garantire l’aria tersa e non infreddolirci, apriremo una stanza e nel frattempo ci spostiamo nell’altra. Seguendo questi piccoli suggerimenti, dovremmo avere un’aria in casa pulita e ci accorgeremo di non respirare polvere ed acari a tutto tondo.