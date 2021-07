Fare in modo di avere un sottotetto funzionale non è cosa semplice, perciò bisogna rivolgersi ad Esperti arredatori per centrare l’obiettivo. Ci siamo presi la briga di consultare un esperto del settore in modo da ottenere alcuni consigli ed esempi di arredo per non sprecare neanche un centimetro del sottotetto.

Prima di scoprire nel merito come fare, le indicazioni vanno nella direzione di ottenere un sottotetto comodo, utile e davvero originale.

Sottotetto basso

Il sottotetto basso non ha purtroppo finestre sulla superficie verticale e di conseguenza l’ambiente interno ha poca luce. Il modo per ovviare a questo problema è la predisposizione di lucernari.

Inoltre è fondamentale il colore della tinteggiatura delle pareti. Il consiglio è di usare una tonalità di bianco in modo da incrementare la luminosità. Per rendere ancora più accogliente un sottotetto basso è necessario predisporre mobili da colori chiari ma non neutri.

I mobili hanno un ruolo strategico per recuperare spazio

Accendere l’atmosfera di un sottotetto con mobili armadio, scaffalature e ripiani è necessario per evitare di avere un sottotetto troppo bianco e piatto. Purtroppo per le caratteristiche dei sottotetti ogni centimetro deve essere sfruttato con cura e attenzione per ottenere un’abitabilità confortevole. Perciò per ottenere maggiori zone calpestabili è opportuno ipotizzare mobilio su misura.

Chi ha esperienza nell’arredare i sottotetti punta non solo su armadi, librerie o scaffalature su misura ma anche su elementi ancora più distintivi. Ebbene nella stanza da letto un letto a scomparsa aiuta a razionalizzare gli spazi calpestabili. Con questa soluzione si recupera spazio nella stanza durante le ore diurne.

Alcuni consigli ed esempi di arredo per non sprecare neanche un centimetro del sottotetto

Il sottotetto ha già le sua misure ridotte e certamente il bagno è uno degli ambienti più sacrificati. Invece seguendo questi consigli si può creare un’atmosfera subito accogliente e rilassante che in un appartamento non riusciamo ad avere per ovvi motivi. Infatti la presenza di un lucernario in prossimità della vasca da bagno permette di rilassarsi, la sera, ammirando il cielo stellato. Dunque in un bagno ricavato in un sottotetto si può veramente sognare ad occhi aperti.