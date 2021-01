È sicuramente difficile da accettare, ma le feste ormai stanno volgendo al termine. Crediamo che tutti siano concordi nel sostenere che queste festività siano volate in un lampo. Ma ora è tempo di tornare alla routine di tutti i giorni e, per farlo al meglio, è giusto festeggiare in grande stile l’ultimo giorno di spensieratezza. E quale modo migliore per farlo se non preparando dei deliziosi piatti? Perciò, vediamo alcune ricette per realizzare un gustoso e tradizionale menù per l’Epifania.

Gli antipasti consigliati

Partiamo dunque dagli antipasti, e vediamo quali sono i piatti più indicati da servire il 6 gennaio. Per partire, noi del team di ProiezionidiBorsa consigliamo delle deliziose olive ascolane. Se invece non si è amanti del fritto, un’alternativa davvero interessante può essere il Canapé ripieno di maiale e gorgonzola. Per finire la lista degli antipasti, un’altra opzione è rappresentata da una composizione di patate al forno e acciughe. E se si volesse preparare un pranzo in grande stile, si potrebbe anche pensare di servire tutti e tre gli antipasti in porzioni mignon.

Le idee per i primi piatti

Un primo piatto davvero tradizionale è rappresentato dai cannelloni ripieni con ricotta e spinaci. Altro piatto che si potrebbe preparare è quello che prevede dei ravioli di pasta fresca con bieta e pancetta, ricoperti da un po’ di prezzemolo. A differenza degli antipasti, in questo caso sconsigliamo di servire entrambi, in quanto si tratta di due primi piatti molto ricchi, che potrebbero risultare pesanti se mangiati assieme.

I secondi piatti che potrebbero essere più quotati per l’Epifania

Dopo aver preso una piccola pausa da tavola, è il momento di ricominciare a mangiare. In questo caso sono consigliati degli ottimi medaglioni di maiale in crosta di nocciole e broccoli. Se invece si preferisce il pesce, la ricetta davvero interessante è quella che vede come protagonista il polpo. In questo articolo potete trovare tutte le indicazioni per realizzarla.

Per chiudere in bellezza

Il dessert rappresenta forse il momento più importante del pranzo dell’Epifania. E proprio per questo motivo bisogna scegliere con accuratezza i dolci da preparare. Per chiudere il pasto, sono consigliati i cantucci morbidi, il torrone classico al cioccolato e nocciole e, per accompagnare, della deliziosa frutta fresca! Quindi, ecco alcune ricette per realizzare un gustoso e tradizionale menù per l’Epifania!