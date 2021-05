Finalmente è possibile tornare a viaggiare. Dopo tanti mesi di chiusura, sempre nel rispetto delle normative Covid, sarà possibile allontanarsi non solo dalla propria regione, ma anche dal proprio Paese.

Per chi ha ricevuto le due dosi di vaccino, grazie al Green Pass, potrà spostarsi liberamente.

Chi invece ancora non è stato sottoposto alla somministrazione, dovrà fare un tampone nelle 72 ore precedenti al volo.

Spostarsi in ogni caso non è facile come sembra, molti paesi hanno ancora forti restrizioni, perciò è importante scegliere bene la meta.

Alcune mete di tendenza e molto richieste per l’estate 2021.

Una meta molto richiesta per quest’estate è Skopelos, un’isola della Grecia.

Un’isola caratterizzata da spiagge fantastiche, e molti la ricorderanno anche per il musical Mamma mia.

C’è veramente tanto da visitare a Skopelos come la roccia di Agios Ioannis.

Una scogliera dalla forma particolarissima, con una bellissima spiaggia dalla quale si potrà ammirare il Mar Egeo, un posto veramente fantastico.

I monasteri, ma soprattutto il Borgo di Glossa.

Un villaggio composto di vie molto caratteristiche, dove si possono fare lunghe passeggiate per ammirare le tipicità del luogo.

Un’altra meta molto richiesta nel 2021, in terra nostrana questa volta, è Tropea.

È sicuramente una meta molto più conosciuta rispetto a Skopelos, e soprattutto più vicina.

Tropea, ha un mare meraviglioso, un centro storico da poter ammirare.

Il Duomo di Tropea, il santuario della Madonna dell’isola, sono solo alcune delle tante cose da poter visitare.

Ovviamente la bellezza delle spiagge e il mare, sono un qualcosa di invidiabile, in particolar modo la spiaggia di Marina dell’isola.

Per non parlare poi dell’aspetto culinario, d’altronde il Sud Italia in è famoso anche per questo.

Molto in tendenza quest’anno è anche Fuerteventura

Isola delle Canarie, molto conosciuta per le spiagge di sabbia bianca.

Qui si vive in maniera molto tranquilla, una località di mare perfetta per allontanarsi dallo stress delle citta e soggiornare in completo relax.

Fuerteventura ha bellissimi paesaggi, in particolare a Sud di Corralejo e le spiagge di El cotillo.

Da visitare sicuramente il giardino zoologico, Oasis Prk Fuerteventura,

Betancuria, il più antico insediamento, ma vanno assolutamente provate anche le specialità del posto come il Mojo Picon.

