Le diverse varianti di questa pandemia stanno costringendo i Governi nazionali a imporre limitazioni ai festeggiamenti di Capodanno.

Se decideremo di rimanere in città evitando di viaggiare liberamente nei Paesi europei sarà necessario rispettare alcune regole.

Molti di noi cercheranno di raggiungere mete calde come Mar Rosso o Caraibi, se vaccinati o guariti. Chi rimarrà in città dovrà organizzarsi.

Alcune idee per non sottovalutare a Capodanno la minaccia di Omicron

La variante Omicron è considerata maggiormente trasmissibile rispetto a quella Delta e si appresta a diventare dominante. La preoccupazione generale è data dall’aumento progressivo di persone infette e di ricoveri in ospedale.

I vaccini rimangono fondamentali per prevenire i casi gravi e su questa variante sembrano avere più successo rispetto a quella più diffusa.

I test molecolari sono comunque idonei a rilevare la presenza delle infezioni di Omicron. I comportamenti che abbiamo seguito fino a oggi continuano a essere una difesa efficace. È necessario continuare a mantenere le distanze, utilizzare le mascherine nei luoghi affollati, igienizzare le mani e ventilare i posti chiusi.

Capodanno in città

Le attività da svolgere per chi rimane in città sono tante ma è necessario avere il super Green Pass. Viste le restrizioni in corso, scovare idee originali per trascorrere un fine anno divertente e spensierato sembra quanto mai opportuno.

Le regioni italiane sono ricche di attrazioni culturali da visitare durante le festività. Trascorrere una romantica serata in un antico palazzo o in un castello potrebbe essere un modo originale per stare in compagnia.

Essendo muniti di Super Green Pass è possibile accedere alle terme e le nostre Regioni organizzano numerose iniziative interessanti in vista del Capodanno.

Un bagno serale in una piscina calda oppure un percorso di acque e massaggi immersi nella natura sono attività molto rilassanti con cui tenersi impegnati in attesa della mezzanotte.

I prezzi potrebbero essere lievitati a causa delle restrizioni ma è possibile ricorrere alle prenotazioni last minute se dovessimo decidere di muoverci all’improvviso.

Anche l’agriturismo non è da scartare, l’ambiente tranquillo e l’ottimo cibo sono sempre un buon punto di partenza per rilassarci senza pensieri.

Se vogliamo alcune idee per non sottovalutare a Capodanno la minaccia di Omicron le alternative non mancano di certo.