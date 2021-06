Ancora indecisi su cosa fare il 2 giugno? Vediamo se possiamo aiutare con alcune idee originali su cosa fare il 2 giugno per chi ama la città e per chi ama la natura. Tutti sanno che in questa giornata si celebra la Festa della Repubblica Italiana, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana quando nel 1946 il popolo, tramite un referendum istituzionale, fu chiamato a votare per la monarchia o per la repubblica.

Ogni anno, il 2 giugno, a Roma si tiene la parata militare e le Frecce Tricolori tornano in alto colorando il cielo dei colori della bandiera italiana. Si ricorda che questa data è festa nazionale e che quindi si ha la possibilità di fare una gita fuori porta, di farsi due giorni all’estero o di staccare un po’ la spina dalla vita quotidiana. Vediamo alcune idee originali su cosa fare il 2 giugno per chi ama la città e per chi ama la natura.

In città: musei, pranzi e cene

Se non si ha la possibilità di andare fuori, anche in città si possono fare tantissime cose. Ad esempio si può prenotare la visita in qualche museo, si può organizzare una cena in una bella terrazza vista città, o anche un pranzo. Ma per una volta possiamo anche fare i turisti nella nostra città. E quindi perché non prenotare una stanza d’albergo in un lussuoso hotel per una giornata e giocare a fare i turisti.

Fuori città

Se invece si ha la possibilità di uscire dalla città possiamo accantonare l’idea di fare i turisti in città e si possiamo fare delle passeggiate in montagna pranzando in un rifugio, oppure andare al lago, fare aperitivo nelle colline toscane o piemontesi, andare al mare o perché no affittare una barca per una giornata e navigare lontano dai rumori della città.

Approfondimento

