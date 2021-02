Almeno una volta nella vita, è capitato a chiunque di inserire nella lavatrice un paio di calzini e, come per magia, di ritrovarne solo uno. Non sempre, infatti, riusciamo a ritrovare i calzini e pensiamo quindi di gettare via quello che ci rimane, pensando sia inutile. In realtà, potremmo sfruttare questa “sfortuna”. Ci sono, infatti, tantissimi modi per riutilizzarli ed evitare sprechi. Possiamo infatti ingegnarci e trovare delle soluzioni che ci portino a risparmiare. Ed è proprio per questo motivo che oggi vogliamo proporre alcune idee geniali per riciclare i calzini spaiati e non buttarli.

Panno per la polvere

Potremmo usare l’unico calzino rimasto come panno per la polvere. Dopo averlo lavato e disinfettato, infatti, potremmo sfruttarlo per pulire la casa. Basterà sostituirlo ai più comuni panni in microfibra. Un po’ di sgrassatore o di detersivo sui mobili e il calzino farà il resto del lavoro! Qualsiasi mobile sarà splendente e noi non dovremo più sprecare soldi in nuovi panni!

Arriccia capelli

C’è un altro utilizzo davvero interessante e originale che possiamo fare dei calzini spaiati. Nel nostro precedente articolo “Perché tantissime donne stanno iniziando ad usare delle calze nei capelli quando li asciugano”, spieghiamo come fare. Basterà sapere come sfruttare questo capo di abbigliamento e i nostri capelli saranno super ricci! Una piega perfetta sfruttando un semplicissimo oggetto riciclato!

Un calzino spaiato può diventare anche un comodo poggiatesta

Possiamo anche riempire il nostro calzino con dei chicchi di riso o con dei semi di lino e cucire le estremità con un po’ di ago e filo. Ora, lasciamolo sui termosifoni per qualche minuto e poi poggiamolo dietro la nuca. Questo rimedio della nonna (che, è giusto dirlo, non è scientificamente provato), potrebbe alleviare i nostri dolori cervicali. In alternativa, possiamo usarlo come borsa del ghiaccio mettendolo in freezer.

Dunque, ecco alcune idee geniali per riciclare i calzini spaiati e non buttarli! Sarà davvero interessante metterli in atto!