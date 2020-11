Le scatolette di tonno rappresentano una grande risorsa per un pasto veloce e gustoso. Sicuramente è un alimento che in cucina non dovrebbe mai mancare. Una scatoletta di tonno, infatti, è spesso alla base di ricette salva-cena pronte in pochissimi minuti. Inoltre, il tonno è un alimento dalle molte proprietà benefiche e lo stesso si può dire dell’olio che lo conserva. Ecco perché in questo articolo vogliamo proporre alcune idee brillanti per riutilizzare l’olio delle scatolette di tonno. La Redazione di ProiezionidiBorsa si è spesso occupata di fornire consigli per riutilizzare ciò che abbiamo in casa e contrastare lo spreco. Oggi la lotta allo spreco parte dalla cucina e mostra come un alimento che viene di solito eliminato possa, invece, trasformarsi in una vera risorsa.

Un alimento sano e versatile

Secondo i dati di ricerca proposti dall’Associazione Nazionale Dietisti circa il 90% degli italiani compra scatolette di tonno. La motivazione principale risiede certamente nella sua versatilità d’impiego ma anche nel suo gusto sfizioso. Inoltre, è proprio il Ministero della Salute a consigliarne il consumo nella misura di un paio di porzioni alla settimana. Da non eliminare è anche l’olio che lo conserva, stando a quanto sostenuto da una ricerca della SSICA. La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari ha infatti dimostrato che l’olio di conservazione del tonno ha molte proprietà benefiche. In particolare, contiene Omega 3 e Vitamina D così come conserva i principi nutritivi del tonno. A questo proposito ecco alcune idee brillanti per riutilizzare l’olio delle scatolette di tonno in modo veloce e sicuro.

Una ricchezza in cucina

Il motto delle nonne in cucina è sempre stato quello di non buttare via nulla. L’olio delle scatolette di tonno di solito viene eliminato proprio con l’apertura, invece se conservato sarà facilmente riutilizzabile. Potrà essere, infatti, un ottimo condimento, essendo naturalmente aromatizzato dal contatto col tonno. Pertanto, può essere utilizzato per condire bruschette o focaccine da aperitivo. Ma perché non sostituirlo anche al semplice olio d’oliva per cucinare un buon soffritto? Si otterrà un soffritto più aromatizzato e saporito da utilizzare come base per un buon sugo di pesce. Ma sarà ottimo anche per condire una pasta in bianco. Chi è appassionato di cucina può anche utilizzarlo per arricchire una marinatura e renderla più gustosa. Insomma, la lotta allo spreco si combatte anche in cucina e permette non solo di risparmiare ma anche di scoprire nuove ricette. Basta lasciarsi andare alla fantasia ed alla voglia di creare!