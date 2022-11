Alcune deliziose zuppe calde per l’inverno da preparare

Arrivano il freddo e l’inverno e si cerca sempre di più di cucinare qualcosa di veloce ma allo stesso tempo che ci riscaldi. È proprio il caso delle zuppe invernali. Se ne possono fare di tanti tipi e con tanti gusti diversi. Potremmo anche riscaldare dei legumi e poi frullarli. Oggi vediamo alcune idee di zuppe.

Ingredienti

La prima ricetta che vediamo è una minestra di orzo e cavolo nero. Ci serviranno:

70 g di orzo;

½ cipolla bianca;

70 g di carote;

130 g di patate;

½ litro di brodo vegetale;

60 g di cavolo nero;

q.b. di sale e olio.

Alcune deliziose zuppe calde per l’inverno pronte in poco tempo

Una volta presi gli ingredienti, procediamo con la preparazione. La prima cosa da fare sarà pulire il cavolo nero. Lo mettiamo in ammollo in acqua e successivamente lo asciughiamo con un po’ di carta da cucina. Lo tagliamo a striscioline e per il momento lo mettiamo da parte. Prendiamo una padella, mettiamo un filo di olio e la cipolla bianca. Andremo quindi a soffriggerla, fino a quando non diventerà dorata.

A questo punto possiamo allungare con il brodo e andremo ad aggiungere anche l’orzo. Mettiamo un coperchio e lasciamo cucinare per circa 10 o 15 minuti. Aggiungiamo di tanto in tanto altro brodo. Passato questo tempo, possiamo aggiungere le patate e le carote tagliate a pezzetti e anche il cavolo. Facciamo cuocere per una buona mezz’oretta. Possiamo servire con un filo d’olio e crostini di pane.

Zuppa di cipolle

La zuppa di cipolle è molto amata e proprio per questo motivo andremo a vedere come prepararla. Ci serviranno:

700 g di cipolle bianche;

80 g di burro;

40 g di farina;

1 litro di brodo;

100 g di formaggio;

q.b. di sale e pepe.

È una ricetta molto semplice e veloce da preparare, adatta per chi va sempre di fretta.

Preparazione

Prima di tutto bisognerà andare a tagliare le cipolle. Per non piangere mentre si tagliano, potremmo bagnare la lama del coltello sotto l’acqua e poi tagliare la cipolla. Prendiamo una padella larga e facciamo sciogliere del burro. Inseriamo anche le cipolle e lasciamo che appassiscano. Lasciamole cucinare per circa 10 minuti e dopo aggiungiamo la farina setacciata. Diamo una mescolata fino a quando non si sarà assorbita bene tutta la farina. A questo punto aggiungiamo il brodo e cuciniamo a fiamma moderata per circa 30 minuti. Il brodo dovrà essere aggiunto poco alla volta. Una volta che togliamo il coperchio, ciò che dovremmo ottenere è una zuppa un po’ cremosa. Aggiungiamo anche il sale e il pepe.

Tutte queste zuppe possono essere accompagnate da crostini di pane e un goccio di olio a crudo. Preparare delle zuppe calde per l’inverno potrebbe essere un’ottima soluzione per riscaldarsi in vista delle basse temperature. Inoltre, utilizzando anche alimenti di stagione e con tanti benefici, potremmo apportare molti nutrienti alla nostra salute. E possiamo farlo, come abbiamo visto, sono alcune deliziose zuppe calde per l’inverno, ricette molto semplici da fare anche se siamo di fretta. Ci vorrà circa una mezz’oretta per preparare infatti tutto.