Da quando è stata introdotta la pillola ha rivoluzionato il mondo femminile e il rapporto tra uomini e donne. Milioni di donne sono state, infatti, capaci di avere maggior controllo sul proprio corpo e raggiungere un rapporto più equilibrato con il proprio partner.

Ecco perché oggi vogliamo rivolgerci proprio al nostro pubblico femminile e spiegare alcune curiosità sulla pillola anticoncezionale che non tutti conoscono.

La pillola fa aumentare di peso?

Esistono molti falsi miti propagati sia dal web sia da persone poco esperte sull’argomento che è importante sfatare. Il primo è che la pillola faccia ingrassare.

La pillola quale farmaco non ha come effetto collaterale il possibile aumento di peso. Il problema dell’aumento di peso può essere collegato all’assunzione di una pillola non adatta alla persona e che, quindi, può comportare un aumento della ritenzione idrica. Il cambio della pillola porterà ad una riduzione abbastanza veloce della ritenzione idrica accumulata precedentemente.

Pillola e rischi per la salute

Un secondo mito legato alla pillola è quello che porti a delle complicazioni sul lungo periodo. Un esempio è quello legato all’aumento del rischio di contrarre il cancro.

Questa informazione e falsa e può disorientare. Questa medicina non solamente non aumenta la possibilità di contrarre il cancro, ma anzi, in realtà, protegge dalla formazione di tumori all’utero.

Un altro mito da sfatare è quello dello stop periodico all’assunzione della pillola. Questa pratica non solamente è inutile, ma anche dannosa per la donna. Aumenta il rischio della formazione di trombi all’interno del sangue. E può, quindi, condurre a serie problematiche di salute.

È vero che aiuta il ciclo?

Infine, è assolutamente vero che la pillola aiuta a rendere il ciclo meno doloroso e più regolare. Proprio a questo fine la pillola viene spesso indicata anche a ragazze che non hanno avuto delle prime esperienze e hanno un ciclo particolarmente doloroso.

Detto questo, abbiamo analizzato alcune curiosità sulla pillola anticoncezionale che non tutti conoscono.