Rispetto allo Champagne, il prosecco è tendenzialmente meno caro e quindi più accessibile ai portafogli di tutte le persone. Ha le bollicine e fa subito festa. Può trattarsi di un semplice pranzo in famiglia così come un appuntamento romantico e galante, il prosecco saprà sicuramente stupire e stupirci.

Ne apprezziamo i sentori, la sua leggerezza e la sua facilità nella beva. Tuttavia, se vogliamo stupire tutti davanti a un bel bicchiere di questo vino speciale, dobbiamo assolutamente sapere e conoscere di più.

Perciò, ecco alcune cose da sapere assolutamente se vogliamo fare bella figura davanti a questo vino d’eccezione.

Zona e origine

Chi conosce già qualcosa sul prosecco sa che si tratta di un vino che arriva dalla provincia di Treviso, in Veneto. La sua zona di predilezione è racchiusa da due comuni, Conegliano e Valdobbiadene, ma la sua storia arriva da più lontano.

Infatti, le origini del suo nome sono legate ad un’altra regione: il Friuli Venezia Giulia. In particolare, parliamo di Trieste, splendida città che incrocia tanti popoli e culture europee. In particolare, nel suo comune troviamo un quartiere molto caratteristico, che si chiama proprio Prosecco. Quartiere carsico, si trova a qualche chilometro di distanza dal centro città, in una località che ora ha il nome di Contovello.

Alcune cose da sapere assolutamente se vogliamo fare bella figura con il prosecco davanti ai nostri amici e parenti

Il nome “prosecco”, secondo i linguisti, è di chiara derivazione slava. Infatti, il territorio di Trieste è da sempre un crocevia di popoli e culture, specialmente quella slava, italiana e germanica. In particolare, però, prosecco dovrebbe derivare da “proseku” che nelle lingue slave vorrebbe dire zona disboscata o bosco tagliato.

Alcuni pensano che siano stati i romani i primi a immettere la vite in questi territori e specialmente il “pucinum”. Persino Plinio il Vecchio parla di questo vino, che avrebbe avuto delle proprietà medicamentose. Alcuni enologi dicono che il pucinum sia effettivamente l’antenato delle uve glera con le quali oggi si vinifica questo meraviglioso vino.

Approfondimento

Pochi comprano il vino perfetto per una serata romantica e piena di sensualità