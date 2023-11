Albero di Natale, ecco le decorazioni che non possono mancare per attirare in casa ricchezza, felicità e fortuna

leLe decorazioni dell'albero di Natale per attirare in casa ricchezza, felicità e fortuna-Foto da pixabay.com

Manca poco più di un mese a Natale. Chi non sogna di essere un po’più fortunato e magari di ritrovarsi con qualche soldino in più? Un modo ci sarebbe, a partire dagli addobbi dell’albero. Ci sono delle decorazioni che attirerebbero nella nostra vita ricchezza e fortuna. Ecco quali.

C’è chi l’albero di Natale lo ha già fatto. Un maxi albero nei colori del rosso e dell’oro, decorato con fiocchi e palline. Alla base scatole contenenti i doni, rosse con nastro dorato. E poi soldatini, orsacchiotti e cavalli a dondolo. Non manca proprio nulla. Siamo in casa Ferragnez, anzi nella nuova casa dove già campeggia un albero davvero lussuoso. La scelta del periodo è un po’ inusuale. Siamo ancora a novembre. Ma Chiara su questo ha le idee chiare: chi fa l’albero di Natale prima è più felice. Lo afferma supportata da una ricerca dello psicologo Steve McKeown. Ed è bello crederle.

Albero di Natale, ecco le decorazioni che attirano prosperità e salute

Dello stesso parere deve essere anche Ilary Blasi. Anche lei ha già mostrato sui social un maxi albero di Natale che campeggia al centro del salotto. Per le decorazioni ha scelto il bianco, assoluto. A cominciare dal vaso enorme che fa da base. Poi, pigne, palline e stelle luminose e la neve, tanta. Anche qui un risultato davvero straordinario. Ultimo tocco, delle piccole renne di peluche dalle corna argentate. Anche lei in cerca di felicità?

E noi? Se fare l’albero prima non ci sembra sufficiente per essere felici o non ci convince, ci sarebbe una teoria in più, quella del Feng Shui, a cui attingere suggerimenti. Secondo l’antica arte orientale di abitare in sintonia con l’universo, alcuni orientamenti sarebbero più propizi di altri per scacciare le energie negative e accogliere le vibrazioni positive. La prosperità, la fortuna, la salute. Per l’albero di Natale suggerisce il lato est della casa, la posizione ideale che ci assicura un periodo straordinariamente positivo.

Il rosso e l’oro

Albero di Natale, ecco le decorazioni, infine. Il Feng Shui ci soccorre anche in questo campo. Come colori suggerisce il rosso e l’oro, proprio le scelte di Chiara Ferragni, a cui aggiunge il verde che serve a dare stabilità a tutte le energie. Se il rosso carica la casa di forti vibrazioni, l’oro è il colore che armonizza tutto e attira particolarmente la fortuna e la prosperità per il prossimo anno. Tra gli addobbi suggerisce di inserire le monete cinesi che sono degli amuleti molto potenti.

Assicurano il successo professionale e aiutano a superare incertezze e timori. Anche le semplici palline hanno un loro carisma, perché rappresentano i frutti che addobbavano i primi alberi di Natale e non devono mai mancare. Infine, consiglia di aggiungere dei piccoli doni. Possiamo appenderli o posarli sotto l’albero. Raccontano all’universo che siamo pronti per ricevere quei regali di fortuna e prosperità che abbiamo sempre desiderato.