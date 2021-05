Ci sono luoghi presenti nel nostro stesso Paese che in pochissimi conoscono. A volte, infatti, si ignorano paesaggi meravigliosi che non penseremmo mai di poter vedere vicino casa. E invece le cose stanno diversamente. Infatti, c’è un posto con alberi meravigliosi, laghetti incantevoli e stupendi fenicotteri rosa, tutto questo si trova in questa insospettabile città italiana a pochi passi da noi.

Parliamo nello specifico del capoluogo lombardo, della dinamica e moderna Milano. Vediamo allora cos’altro può offrire.

Villa Invernizzi, un insospettabile paradiso nel cuore di Milano

A pochi passi dalla fermata della metro Palestro, si apre di fronte a noi una villa con un giardino rigoglioso. Molti penserebbero che si tratta della solita dimora di nobili antichi. Ma la realtà è tutt’altra. Villa Invernizzi, infatti, offre un’attrazione che sarebbe impensabile trovare a Milano. Nel giardino, infatti, è possibile intravedere delle macchie rosa in lontananza. E si tratta di meravigliosi fenicotteri. Questi animali, infatti, protetti dalla bellezza del verde, si offrono ai turisti nella loro maestosità. Dalle inferriate, sarà possibile spiarli e vedere il loro modo di vivere.

Un vero e proprio paradiso in un centro urbano

Villa Invernizzi, quindi, si può definire come un piccolo locus amoenus nella città forse più frenetica d’Italia. Milano, infatti, è famosa per il business, per la multiculturalità, per la dinamicità, ma non per posti del genere. Mai ci aspetteremmo questo dal capoluogo lombardo. E invece, ancora una volta, questa città riesce a stupirci e a farci rimanere a bocca aperta perché ci offre alberi meravigliosi, laghetti incantevoli e stupendi fenicotteri rosa, tutto questo si trova in questa insospettabile città italiana a pochi passi da noi. E ancora è difficile crederci. Perciò, se passiamo per Milano, affacciamoci e cerchiamo di spiare nella villa. Sarà davvero stupendo.

