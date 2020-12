Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli alberelli di pasta sfoglia possono essere mangiati come stuzzichini durante il pranzo di Natale. Per prepararli bisogna procurarsi delle formine a forma di stella di diverse misure, degli stecchini per gli spiedini e tre soli ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia, prosciutto crudo e un formaggio a piacere, purché non sia cremoso. Farlo è molto semplice e richiede non più quindici minuti di tempo. E un po’ di pazienza per assemblarli. Oltre ad essere buoni da mangiare, sono anche belli da vedere.

Alberelli di pasta sfoglia, stuzzichini natalizi pronti in soli 15 minuti

Procedimento

Stendere il rotolo di pasta sfoglia rettangolare su un tavolo.

Prendere una forchetta e usarla per bucherellarlo.

Utilizzare le formine per ricavare delle stelle di sfoglia di diverse dimensioni.

Foderare una teglia per il forno e mettere le stelle al suo interno.

Farle cuocere in forno statico a 170° per circa dieci minuti.

Al termine di questo lasso di tempo, rimuovere la teglia dal forno e attendere che le stelle di pasta sfoglia si raffreddino.

Prendere un piatto e cominciare ad assemblare gli alberelli. Usare la stella più grande come base.

Posare sulla base una fettina di formaggio ed una di prosciutto, per poi aggiungere una stella più piccola. Ripetere l’operazione fino a formare un alberello, per poi fissarlo con uno stecchino per gli spiedini.

In questo modo, assemblare il numero desiderato di alberelli e disporli nel piatto. Per farlo in modo più coreografico, si consiglia di creare degli alberelli di diverse dimensioni. Ad esempio, metterne uno al centro del piatto e circondarlo con altri più piccoli.

Ecco, quindi, la ricetta degli alberelli di pasta sfoglia, stuzzichini natalizi pronti in soli 15 minuti. Inoltre, è possibile utilizzarli come segnaposti commestibili, spesso graditissimi dai commensali.

